Общество

В Пензе пройдет не один субботник, а несколько

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В субботу, 27 марта, в администрации Пензы обсудили проведение общегородского субботника, предварительно назначенного на 24 апреля. Всеобщей уборкой должен завершиться месячник, стартовавший 22 марта.

Первый заместитель мэра Виталий Макаров предложил подумать над тем, где станет наиболее востребованной помощь активных горожан, готовых принять участие в благоустройстве областного центра.

«В числе предполагаемых мест проведения субботника были названы правый берег реки Суры, лесополоса на выезде из Пензы по улице Чаадаева, лесной массив на Окружной, зеленая зона в микрорайоне КПД, Ласточкино озеро, Тропа здоровья, родник «Самовар», пруд у клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина, несколько городских скверов и зеленых зон в микрорайонах», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В итоге решили провести не один субботник, а несколько, чтобы совместными усилиями привести в порядок общественные территории в разных районах города. Их даты будут озвучены позднее.

Теперь чиновникам предстоит определиться с видами деревьев, которые предполагается высадить на улицах Пензы, их количеством и оптимальным временем посадки.

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Гость||

а откуда возьмут этих "активных"?

Гость||

Деньги не плохой активизатор. Или индульгенция от ковида и прививки.

Гость||

Каких горожан активных за бесплатно ну если только?

Гость||

Иными словами...стадо платящее налоги будет бычить не один а много раз.

Гость||

Гость писал(a):

Или индульгенция от ковида и прививки.
что это значит? неужели в ковид еще кто то верит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь чиновникам предстоит определиться с видами деревьев, которые предполагается высадить на улицах Пензы, их количеством и оптимальным временем посадки.
А чинуши не хотят определится сколько их выйдет на

penzainform.ru писал(a):

..не один субботник, а несколько, ....чтобы привести в порядок общественные территории в разных районах города.

Гость||

Готов безвозмездно, с кнутом в руках, стимулировать бездельных чинуш каждую субботу!

Гость||

Может полмиллиарда губернатора направить на благоустройство!?

Гость||

Гость писал(a):

а откуда возьмут этих "активных"?
Назначат

Гость||

Виталя Макаров прям фантазёр. Вы там деньги воровать будете, а горожане грязь разгребать. Виталя ты Андрюше Лузгину скажи, и выходите вместе с лопатами и граблями. Но работайте, а не красуйтесь перед камерами.

Гость||

Зачем узбеков нагнали? С такими зарплатами они должны улицы шампунью мыть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге решили провести не один субботник, а несколько, чтобы совместными усилиями привести в порядок общественные территории в разных районах города. Их даты будут озвучены позднее.
Ну так выходите и проводите. Хоть каждый день.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге решили провести не один субботник, а несколько,
Как и при старом режиме для работников администрации ,приезжие диаспоры будут готовить шашлык и плов?

Гость||

У чиновников месячные?

Гость||

Ну так на "бирже труда"скока зарегистрированных?.много,вот Вам и и трудовые резервы на все предполагаемые субботники.

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Имя: Гость
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