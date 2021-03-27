В Пензе пройдет не один субботник, а несколько

27.03.2021 | 14:15

В субботу, 27 марта, в администрации Пензы обсудили проведение общегородского субботника, предварительно назначенного на 24 апреля. Всеобщей уборкой должен завершиться месячник, стартовавший 22 марта.

Первый заместитель мэра Виталий Макаров предложил подумать над тем, где станет наиболее востребованной помощь активных горожан, готовых принять участие в благоустройстве областного центра.

«В числе предполагаемых мест проведения субботника были названы правый берег реки Суры, лесополоса на выезде из Пензы по улице Чаадаева, лесной массив на Окружной, зеленая зона в микрорайоне КПД, Ласточкино озеро, Тропа здоровья, родник «Самовар», пруд у клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина, несколько городских скверов и зеленых зон в микрорайонах», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В итоге решили провести не один субботник, а несколько, чтобы совместными усилиями привести в порядок общественные территории в разных районах города. Их даты будут озвучены позднее.

Теперь чиновникам предстоит определиться с видами деревьев, которые предполагается высадить на улицах Пензы, их количеством и оптимальным временем посадки.