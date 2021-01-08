08.01.2021 | 11:04

В Никольске разыскивают свидетелей шалости на спортивном объекте. В среду, 6 января, группа детей и взрослых взрывала петарды и повредила ледовое покрытие.

Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» 7-го числа. Всех, кто стал очевидцем инцидента, попросили обратиться в администрацию Никольского района, полицию или к руководству стадиона.

«Дабы пресечь подобные случаи впредь, во избежание проблем и наказания злоумышленников», - пояснил автор поста.

В заключение он призвал никольчан беречь то, что они имеют.

«Просто кто-то перепутал Вырган с хоккейной коробкой: решили лунку пробурить. А если честно, то по рукам бы надавать тому, кто это сделал. Бесплатно же, пользуйтесь все, катайтесь. Ан нет, надо напакостить: то лед взорвать, то спинки кресел на трибунах сломать. Печально, что не ценят», - прокомментировал сообщение местный житель.

Точку зрения мужчины поддержало большинство пользователей.

Фото vk.com/nik_58.