Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|12:38
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Глас народа | Перепутали реку и каток: в Никольске ищут взрывателей петард

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В Никольске разыскивают свидетелей шалости на спортивном объекте. В среду, 6 января, группа детей и взрослых взрывала петарды и повредила ледовое покрытие.

Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» 7-го числа. Всех, кто стал очевидцем инцидента, попросили обратиться в администрацию Никольского района, полицию или к руководству стадиона.

«Дабы пресечь подобные случаи впредь, во избежание проблем и наказания злоумышленников», - пояснил автор поста.

В заключение он призвал никольчан беречь то, что они имеют.

«Просто кто-то перепутал Вырган с хоккейной коробкой: решили лунку пробурить. А если честно, то по рукам бы надавать тому, кто это сделал. Бесплатно же, пользуйтесь все, катайтесь. Ан нет, надо напакостить: то лед взорвать, то спинки кресел на трибунах сломать. Печально, что не ценят», - прокомментировал сообщение местный житель.

Точку зрения мужчины поддержало большинство пользователей.

Фото vk.com/nik_58.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В колхозе утро.. Евроньюс уже выехал.

Гость||

очередное доказательство отсутствия МОЗГА........

Гость||

Сурский край славится идиотами. Поколениями умище и культуру перенимают.

Гость||

Да это рыбаки!

Гость||

СК РФ надо подключать,срочно,они найдут.

Гость||

Бастрыкин уже в аэропорту ждёт рейс на Пензу.

Гость||

Это дело уже на контроле прокурора РФ.

Гость||

Повредили лёд актом терроризма! Это невосполнимый ущерб! Срочно подключить дознавателей трусо́в из ФСБ. Поймать и дать 20лет расстрела!

Имя: Гость
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