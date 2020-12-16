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Глас народа | В Пензе остановочные павильоны по-прежнему вызывают нарекания

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Во вторник, 15 декабря, жительница областного центра Надежда прислала в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru фото автобусных остановок, не радующих глаз горожан.

На первом снимке - конструкция на улице Дружбы. Остановочный павильон заменили, и в целом все благоустроено, однако не хватает крыши. Что именно стало с покрытием, неизвестно, на фото можно разглядеть лишь остатки кровли.

Также в объектив камеры пензячки попала остановка «Универсам» на улице Клары Цеткин. Горожане, ожидающие общественный транспорт, не имеют возможности сесть на лавку или укрыться от непогоды под крышей.

«Старый павильон снесли более полугода назад, а нового так и не поставили», - объяснила Надежда.

В 2016 году в Пензе началась замена остановочных павильонов: сооружения с встроенными торговыми точками убрали, их место заняли «пустышки».

Многим горожанам новые объекты пришлись не по вкусу: если раньше можно было прямо на остановке купить какую-то нужную мелочь, то альтернативы исчезнувшим мини-маркетам отныне никакой не имелось. Однако работа продолжилась. Вместо первоначальных металлических сооружений пензенцы увидели стеклянные, которые не раз становились объектами пристального внимания вандалов.

В некоторых случаях на остановках старые павильоны исчезали, новые же появлялись лишь недели, а то и месяцы спустя.

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Новость сообщил — Надежда Плеханова
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Гость||

В Пензе две беды, остановочные павильоны и бардюры!

Гость||

Гость писал(a):

Почему бездействует ЖКХ?
А кроме коррупции в этом городе что-нибудь действует?

Гость||

Зачем надо было демонтировать старую, если новой нет? Да и вообще за полгода можно было не одну остановку установить. Почему такое безобразие происходит?

Гость||

Новые остановки отвратительны.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем надо было демонтировать старую, если новой нет? Да и вообще за полгода можно было не одну остановку установить. Почему такое безобразие происходит?
Ответ очевиден. И я его вам все-таки напомню. Потому, что вы голосовали за это.

Гость||

Гость писал(a):

Новые остановки отвратительны.
Даже телефон зарядить негде!

Гость||

Старые остановки демонтировали,т.к.они принадлежали участнику,а что уж он с ними сделает может в металлолом сдал его дело

Гость||

ждите к следующем выборам....

Имя: Гость
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