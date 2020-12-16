16.12.2020 | 13:50

Во вторник, 15 декабря, жительница областного центра Надежда прислала в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru фото автобусных остановок, не радующих глаз горожан.

На первом снимке - конструкция на улице Дружбы. Остановочный павильон заменили, и в целом все благоустроено, однако не хватает крыши. Что именно стало с покрытием, неизвестно, на фото можно разглядеть лишь остатки кровли.

Также в объектив камеры пензячки попала остановка «Универсам» на улице Клары Цеткин. Горожане, ожидающие общественный транспорт, не имеют возможности сесть на лавку или укрыться от непогоды под крышей.

«Старый павильон снесли более полугода назад, а нового так и не поставили», - объяснила Надежда.

В 2016 году в Пензе началась замена остановочных павильонов: сооружения с встроенными торговыми точками убрали, их место заняли «пустышки».

Многим горожанам новые объекты пришлись не по вкусу: если раньше можно было прямо на остановке купить какую-то нужную мелочь, то альтернативы исчезнувшим мини-маркетам отныне никакой не имелось. Однако работа продолжилась. Вместо первоначальных металлических сооружений пензенцы увидели стеклянные, которые не раз становились объектами пристального внимания вандалов.

В некоторых случаях на остановках старые павильоны исчезали, новые же появлялись лишь недели, а то и месяцы спустя.