Сетевое издание|18+|Пятница|27 ноя 2020|16:51
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Глас народа | Укрывной конструкции фонтана в Пензе нашли необычное применение

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Юные пензенцы превратили в каток укрывную конструкцию на Фонтанной площади. Видеозаписью гуляний школьников поделился с порталом PenzaInform.ru горожанин Антон.

По словам мужчины, он побывал на площади и сделал кадры днем в пятницу, 27 ноября.

«По правде говоря, этого стоило ожидать. Сооружение напоминает сцену, а тут еще и поверхность скользкая. Но не уверен, что дело не закончится каким-нибудь ЧП», - поделился мнением пензенец.

Мужчина высказал предположение, что фанеру, которой накрыли чашу фонтана, дети могут проломить - случайно или же намеренно.

«Ну и толку тогда будет от этой укрывной конструкции за полтора миллиона? Ее соорудили, чтобы защитить элементы фонтана от снега и порчи. Если будут дыры, то что дальше? Кого винить? Зная варварские замашки нашей молодежи, надо было железом укрывать», - добавил Антон.

Кроме того, по мнению пензенца, ребята рискуют получить травмы, если целостность конструкции будет нарушена.

Объект, сооруженный с целью защитить чашу фонтана от непогоды и снега, обошелся бюджету в 1 млн 350 тыс. рублей. Сооружение закрыли фанерными плитами и тентом.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Юные пензенцы превратили в каток укрывную конструкцию на Фонтанной площади. Видеозаписью гуляний школьников поделился с порталом PenzaInform.ru горожанин Антон.
Эти юные пензенцы помнят обещания власти. В самом начале выбора нового фонтана пензенцам обещали что зимой на месте фонтана будет каток а не укрывная конструкция. Ну и где каток? Неужели пензенцев развели?

Гость||

Нужно еще за 2 млн забором эту конструкцию обнести. И покрасить в красный цвет.

Гость||

У нас соседка раз так залезла на навес, на крышу. И проломилась доски, рубироид). И застряла по пояс. Зрелище скажу я вам, ещё то...

Гость||

Только тут провалиться и сядешь жопой на трубу

Гость||

И главное ТАБЛИЧКУ не забыть повесить про то что администрация ответственности не несет.

Гость||

Гость писал(a):

И главное ТАБЛИЧКУ не забыть
Думаешь, соседке моей, это помогло бы?

Гость||

Ну как и говорил ,скоро туда полезут нетрезвые взрослые ,все это рухнет,ещё и покалечатся.Когда у чиновников нет мозгов ,тут уж ни чего поделать нельзя.

Гость||

На такую прверхность,если ее не запланировано чистить, за зиму столько снега и льда нарастет, что явно никакая фанера не выдержит.

Гость||

Гость писал(a):

У нас соседка раз так залезла на навес, на крышу. И проломилась доски, рубироид). И застряла по пояс.
Да знаем, это в Кузнецке же было. Часа полтора так висела, пока спасли.

Гость||

И это хорошо еще что не зимой было

Гость||

Гость писал(a):

за зиму столько снега и льда нарастет, что явно никакая фанера не выдержит.
Вот когда не выдержит, тогда и вскрюкивай. А пока не время поперед паровоза забегать.

Гость||

Правильно. Вы в теме.Тогда соберут экстренное совещание,обсудят, посоветуются, закажут новый проект укрытия с экспертизами, потом закроют, а там - весна, уже открывать нужно.

Гость||

Надо было вообще ничем нарывпть, кроме обычного тента.

Гость||

Гость писал(a):

Надо было вообще ничем нарывпть, кроме обычного тента.
Это ты свою благоверную так накрывай. Тентом обычным. Заместо шубы.

Гость||

Назвать сына Антоном - испортить жизнь ребёнку!

Имя: Гость
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