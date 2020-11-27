27.11.2020 | 15:26

Юные пензенцы превратили в каток укрывную конструкцию на Фонтанной площади. Видеозаписью гуляний школьников поделился с порталом PenzaInform.ru горожанин Антон.

По словам мужчины, он побывал на площади и сделал кадры днем в пятницу, 27 ноября.

«По правде говоря, этого стоило ожидать. Сооружение напоминает сцену, а тут еще и поверхность скользкая. Но не уверен, что дело не закончится каким-нибудь ЧП», - поделился мнением пензенец.

Мужчина высказал предположение, что фанеру, которой накрыли чашу фонтана, дети могут проломить - случайно или же намеренно.

«Ну и толку тогда будет от этой укрывной конструкции за полтора миллиона? Ее соорудили, чтобы защитить элементы фонтана от снега и порчи. Если будут дыры, то что дальше? Кого винить? Зная варварские замашки нашей молодежи, надо было железом укрывать», - добавил Антон.

Кроме того, по мнению пензенца, ребята рискуют получить травмы, если целостность конструкции будет нарушена.

Объект, сооруженный с целью защитить чашу фонтана от непогоды и снега, обошелся бюджету в 1 млн 350 тыс. рублей. Сооружение закрыли фанерными плитами и тентом.