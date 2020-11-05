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Глас народа | В Пензе прогулка женщины с коляской возмутила водителя

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Автомобилиста из Пензы возмутило поведение на дороге женщины с коляской. Вечером в среду, 4 ноября, он опубликовал в группе «Подслушано у водителей|ПЕНЗА 58» видео, сделанное на улице Гастелло.

На кадрах запечатлено три человека. Они идут вместе на одном уровне: двое - по тротуару, третий с коляской - по проезжей части.

«Очередная "ЯЖМАТЬ"...» - прокомментировал автор видео.

На кадрах отчетливо видно, что тротуар на указанном участке находится в нормальном состоянии. Здесь нет ям и луж, а ширина позволила бы без затруднений везти коляску. Тем не менее для неспешной прогулки выбрана именно проезжая часть.

Это не первый случай, когда поступок женщины с коляской вызывает неодобрение интернет-пользователей из Пензы. Летом 2019 года конфликт между матерью маленького ребенка и автомобилистом произошел на улице Тернопольской. Тогда молодая женщина, которая шла перед машиной, выплеснула на лобовое стекло сок. Горожанку разозлили попытки водителя поторопить ее.

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Гость||

Какая она мать?Мать всегда думает о здоровье и безопасности детей!Если есть тротуар-для чего рисковать ребенком выгуливая коляску по проезжей части?

Гость||

Сказано же не мама, а яжмать- две большие разницы!

Мотовилов (гость)||

Но это же снова брехня! Тротуар заужен для прохода всего одного человека.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Тротуар заужен для прохода всего одного человека.
Но даже этим одним человеком должна быть женщина м младенцем в коляске. Разве нет?

Имя: Гость
Комментарий:

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