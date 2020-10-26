26.10.2020 | 17:32

Пензенского автомобилиста неприятно удивило поведение детей на проезжей части. Чтобы привлечь внимание к проблеме, он выложил пост в соцсети.

«По улице Терновского, 222, подростки в неположенном месте перебегают дорогу перед движущимися автомобилями. Часть стоит на противоположной стороне, снимают. Может, родители узнают своих детей. Не дай Бог произойдет страшное, виноват будет водитель. Дата и время на регистраторе неверные, берегите себя и своих близких», - прокомментировал запись автор.

Когда именно была сделана запись, не уточняется.

На кадрах видно группу из десяти несовершеннолетних среднего школьного возраста, вставших по обеим сторонам проезжей части, которая стала для них местом игры.

Водители уже жаловались на подобное развлечение юнцов. Так, в феврале этого года на улице Володарского подросток вынудил сидевшего за рулем изменить траекторию движения. Парень в капюшоне встал на правой полосе дороги прямо перед движущимся вверх автолюбителем. Последнему пришлось уходить влево, чтобы объехать неожиданное препятствие.

В августе прошлого года на Западной Поляне на дорогу выскочил ребенок с целлофановым пакетом на голове. Водитель, двигаясь по правилам, на зеленый сигнал светофора стал поворачивать с Мира на Ленинградскую. В этот момент на пешеходный переход выбежал мальчик ориентировочно младшего школьного возраста. Для него горел красный свет.

Ребенок преодолел несколько метров и вернулся обратно на тротуар, где за его действиями наблюдал друг. Прежде чем совершить опасный трюк, дети выжидали, когда машина приблизится.