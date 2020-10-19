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Глас народа | В Сети появилось видео с читающим за рулем водителем

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В Пензе в объектив камеры попал необычный водитель, продемонстрировавший умение делать два дела одновременно. Видео появилось в понедельник, 19 октября, в социальной сети Instagram.

В ролике автомобилист, управлявший «Ладой», проезжает по улице в частом секторе областного центра. Мужчина целиком поглощен раскрытым блокнотом, который лежит на рулевом колесе.

Примечательно, что на задней части легковушки заметна вмятина. Скорее всего, водителю, сверявшему свое расписание, довелось стать участником ДТП.

Автор видео не обозначил, когда сделал кадры.

Между тем за три дня, 16, 17 и 18 октября, сотрудники ГИБДД выявили 7 955 нарушений правил дорожного движения водителями в области, 59 автомобилистов задержали за пьяную езду. В автоматическом режиме было зафиксировано 6 428 нарушений.

Видео www.instagram.com/sova_penza_avto.

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Гость||

Ну по багажнику видно, что он уже 1 раз дочитался! А вообще это программа одобренная областным правительством, есть же читающий автобус, в данном случае частник)))))

Гость||

У него Гранта беспилотная это ж новый проект Элона Маска,вы что не читали чтоли

Имя: Гость
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