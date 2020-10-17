17.10.2020 | 14:54

В аккаунте губернатора Ивана Белозерцева в соцсети Instagram развернулось обсуждение, посвященное вопросу, нужно ли в регионе усиливать ограничительные меры.

«Может, стоит как-то облегчить ситуацию для врачей и часть населения отправить на удаленную работу, вузы - на дистанционное обучение. Почему в Москве заботятся о своих гражданах и принимают меры, а у нас все по-прежнему?» - обратилась к главе региона пензячка.

«Пора уже закрыть места скопления людей. Мы жить, что ли, без кафе и ресторанов не сможем?», «Не пора ли помочь врачам, как это было весной, - уйти всем на карантин? Почему сейчас такое халатное отношение к жизни и здоровью людей?» - задали свои вопросы пользователи.

Комментаторы обратили внимание на тяжелую ситуацию, которая сложилась в системе здравоохранения области из-за роста случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ. Пензенцы напомнили губернатору, что заболевшие ждут участковых терапевтов по 3-4 дня, больницы переполнены, а КТ-исследование не всегда можно пройти даже на коммерческой основе.

«Но при этом все ТЦ открыты, кинотеатры и рестораны работают, проводят концерты. Учебные учреждения все работают. Например, медицинский институт проводит лекции очно. Стоит, наверное, пояснить, что на лекции приходит весь поток (это примерно 120 человек). Многие из студентов работают в «красной зоне», и руководство института обязывает всех присутствовать на лекциях. Как итог - много заболевших. Это все в порядке вещей, как вы считаете?» - поинтересовалась у Ивана Белозерцева пользовательница.

Сторонникам введения самоизоляции и закрытия общественных мест возразили комментаторы, уверенные, что усиление ограничительных мер лишь ухудшит экономическую обстановку и мало повлияет на течение эпидемии.

«Нельзя больше сидеть и не работать. Корона к нам надолго! Пока все не переболеют и не будет коллективного иммунитета, так и будет», «Экономика буксует, у людей нет работы. Не будем работать еще два месяца, и что к Новому году будет?» - написали они.

Фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza.