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Глас народа | Пензенцы попросили губернатора усилить ограничительные меры

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В аккаунте губернатора Ивана Белозерцева в соцсети Instagram развернулось обсуждение, посвященное вопросу, нужно ли в регионе усиливать ограничительные меры.

«Может, стоит как-то облегчить ситуацию для врачей и часть населения отправить на удаленную работу, вузы - на дистанционное обучение. Почему в Москве заботятся о своих гражданах и принимают меры, а у нас все по-прежнему?» - обратилась к главе региона пензячка.

«Пора уже закрыть места скопления людей. Мы жить, что ли, без кафе и ресторанов не сможем?», «Не пора ли помочь врачам, как это было весной, - уйти всем на карантин? Почему сейчас такое халатное отношение к жизни и здоровью людей?» - задали свои вопросы пользователи.

Комментаторы обратили внимание на тяжелую ситуацию, которая сложилась в системе здравоохранения области из-за роста случаев коронавирусной инфекции и ОРВИ. Пензенцы напомнили губернатору, что заболевшие ждут участковых терапевтов по 3-4 дня, больницы переполнены, а КТ-исследование не всегда можно пройти даже на коммерческой основе.

«Но при этом все ТЦ открыты, кинотеатры и рестораны работают, проводят концерты. Учебные учреждения все работают. Например, медицинский институт проводит лекции очно. Стоит, наверное, пояснить, что на лекции приходит весь поток (это примерно 120 человек). Многие из студентов работают в «красной зоне», и руководство института обязывает всех присутствовать на лекциях. Как итог - много заболевших. Это все в порядке вещей, как вы считаете?» - поинтересовалась у Ивана Белозерцева пользовательница.

Сторонникам введения самоизоляции и закрытия общественных мест возразили комментаторы, уверенные, что усиление ограничительных мер лишь ухудшит экономическую обстановку и мало повлияет на течение эпидемии.

«Нельзя больше сидеть и не работать. Корона к нам надолго! Пока все не переболеют и не будет коллективного иммунитета, так и будет», «Экономика буксует, у людей нет работы. Не будем работать еще два месяца, и что к Новому году будет?» - написали они.

Фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пора уже закрыть места скопления людей. Мы жить, что ли, без кафе и ресторанов не сможем?», «Не пора ли помочь врачам, как это было весной, - уйти всем на карантин? Почему сейчас такое халатное отношение к жизни и здоровью людей
Нет без кафе и ресторанов не можем, хватит уже из-за параноиков закрывать других людей в четырех стенах! С чего им помогать, они наконец то что такое работать узнали!

Гость||

Где чисто и вкусно готовят? Куда сходить?

Гость||

В данной ситуации это помощь не им, а нам.)

Гость||

В общественном транспорте самая зараза. Нигде так плотно не находятся люди. Пенза поэтому и болеет.

Гость||

Даёшь крематорий!!! Хороший и нужный!!!

Гость||

Гость писал(a):

Пенза поэтому и болеет.
какая пенза болеет болеет малая часть как и обычно

Гость||

Гость писал(a):

Пенза поэтому и болеет.

какая пенза болеет болеет малая часть как и обычно

А большУю уже прикопали?

Гость||

Да, только закрыть постараются не места большого скопления, а вообще всех. Маленькие отдельностоящие магазинчики с небольшой проходимостью, да ещё в деревне где народ дисциплинирован и без маски в магазины никто не заходит тут причём?

Гость||

На самоизоляцию просто необходимо закрыть все общественные места (концертные залы.кинотеатры,кафе.пиццерии,всевозможные забегаловки,это для взрослых,а так же закрыть кружки и секции для детей,где как правило занимаются дети из разных школ и дет.садов,затем придя к себе в школу или сад.где один контингент заражают весь класс и всю группу,да и в собственную семью.Без танцев и футбола можно обойтись,а вот без школы нет.

Гость||

Может и можно прожить без ресторанов- но там тоже работают люди которые должны кормить свою семью и платить кредиты. Кто тут громче всех кричит что надо всем не ходить на работу и всё закрыть скорее всего работает в бюджетной организации и очень понравилось просидеть всю весну дома и при этом получать деньги . Нет смысла в закрытыми всего, работать надо.

Гость||

Хотя бы отправить на удаленную работу всех, кого можно и колледжи с университетами на дистанционку временно. Это и транспорт разгрузит, не будет такого скопления людей. Школьников, как в Москве, средние и старшие классы на дистанционное. И на пару месяцев все секции, кружки закрыть.

Гость||

В бюджетные организации вы не идете работать, потому что там зарплаты маленькие. Получаете серые зарплаты и еще пособия по безработице. А теперь жареный петух клюнул.

Гость||

человек из саратова приехал, говорит город закрыли, на въезде менты спрашивают справку, если нет, деньги вымогают.

Гость||

Если хотят безумные и зомбированные старухи сидеть дома, то пусть и сидят.

А писюки уже пишут, что чуть ли ни все горожане хотят запереться дома.

Гость||

Ничего закрывать не нужно. Наша медицина была развалена ещё до прихода ковида. Короновирус просто вскрыл неспособность медицины лечить людей в чуть более сложных условиях чем обычные. Это позор!! И ничего лучше этим баранопараноикам не приходит в голову как закрыть всех и вся. Себя закройте, идиоты, вот тогда вы точно поможете медицине и обществу!

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Имя: Гость
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