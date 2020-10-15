15.10.2020 | 11:57

Жители микрорайона Арбеково в Пензе попросили вернуть нерегулируемый пешеходный переход у ТЦ «Берлин» на проспекте Строителей.

Его убрали летом, и для многих пеших горожан это стало неприятной неожиданностью. Водители, напротив, обрадовались.

Споры о необходимости зебры на этом участке не утихли и спустя несколько месяцев. В четверг, 15 октября, один из жителей города написал жалобу на чиновников, принявших решение о ее ликвидации, в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Там необходим переход! Большинство местных жителей, в том числе и автовладельцы, возмущены тем, что его убрали. Люди продолжают там переходить дорогу, идя в популярный магазин и из него. Рядом школы, дети бегают за тетрадями и ручками. Целый район по четной стороне оказался отрезан от ближайшего магазина», - констатировал интернет-пользователь.

Два альтернативных перехода - у светофоров около «Проспекта» и библиотеки имени М. Ю Лермонтова - он счел неудобными: «Они далеко».

Просьбы вернуть указанный переход высказывались и раньше. В июле на проезжей части появилась надпись, выполненная крупными буквами: «Нам нужен переход», «Верните переход». Однако к призыву неизвестных чиновники не прислушались.