Сетевое издание|18+|Четверг|15 окт 2020|12:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Житель Пензы попросил вернуть переход на пр. Строителей

Печать

Жители микрорайона Арбеково в Пензе попросили вернуть нерегулируемый пешеходный переход у ТЦ «Берлин» на проспекте Строителей.

Его убрали летом, и для многих пеших горожан это стало неприятной неожиданностью. Водители, напротив, обрадовались.

Споры о необходимости зебры на этом участке не утихли и спустя несколько месяцев. В четверг, 15 октября, один из жителей города написал жалобу на чиновников, принявших решение о ее ликвидации, в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Там необходим переход! Большинство местных жителей, в том числе и автовладельцы, возмущены тем, что его убрали. Люди продолжают там переходить дорогу, идя в популярный магазин и из него. Рядом школы, дети бегают за тетрадями и ручками. Целый район по четной стороне оказался отрезан от ближайшего магазина», - констатировал интернет-пользователь.

Два альтернативных перехода - у светофоров около «Проспекта» и библиотеки имени М. Ю Лермонтова - он счел неудобными: «Они далеко».

Просьбы вернуть указанный переход высказывались и раньше. В июле на проезжей части появилась надпись, выполненная крупными буквами: «Нам нужен переход», «Верните переход». Однако к призыву неизвестных чиновники не прислушались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Да этож,бунт, прямое свержение конституционного строя.как смерд посмел решения солнцеликих оспаривать.челядь совсем распоясалась.

Гость||

Он жалобу кажись без маски и перчаток писал.в общем компетентным органам надо провести тщательную проверку.

Гость||

не нужен он там, в 30 метрах нормальный регулируемый переход. Лучше проспект уже нормальным сделайте после Берлина.

Гость||

Под проспектами надо рыть, а не переходы малевать!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте