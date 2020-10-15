В четверг, 15 октября, пензенец Александр рассказал в соцсети «ВКонтакте» об опасности, подстерегающей автомобилистов напротив дома № 14 на улице Ленина.
«Яма на дороге привела к крупной поломке, вызову эвакуатора», - пожаловался мужчина.
Он добавил, что глубина изъяна в дорожном покрытия составляет около полутора метров. Яма заполнена водой.
К посту мужчина прикрепил фото и видео. Судя по кадрам, автомобиль автора получил существенные механические повреждения. Сам изъян хоть и небольшой в диаметре, но впечатляющей глубины.
«Ждут, когда снова провалы будут и жертвы, как в Заводском районе. Там, кстати, все так и стоят ограждения. Ремонтируют», - написал в заключение пензенец.
Ямы на дорогах областного центра нередко становятся ловушками для автомобилей. Так, в июле в провал на улице Московской попал водовоз, а до этого инцидента в районе Фонтанной площади под асфальт ушло колесо грузовика с песком.
Дорожники регулярно устраняют глубокие дефекты покрытия. Причиной их появления, как правило, является просадка асфальта над инженерными сетями.
Фото, видео Александра Сосновского.
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Гость писал(a):Пардон, на проспекте Победы.