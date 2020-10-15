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Глас народа | Пензенец предупредил водителей об опасной яме на улице Ленина

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В четверг, 15 октября, пензенец Александр рассказал в соцсети «ВКонтакте» об опасности, подстерегающей автомобилистов напротив дома № 14 на улице Ленина.

«Яма на дороге привела к крупной поломке, вызову эвакуатора», - пожаловался мужчина.

Он добавил, что глубина изъяна в дорожном покрытия составляет около полутора метров. Яма заполнена водой.

К посту мужчина прикрепил фото и видео. Судя по кадрам, автомобиль автора получил существенные механические повреждения. Сам изъян хоть и небольшой в диаметре, но впечатляющей глубины.

«Ждут, когда снова провалы будут и жертвы, как в Заводском районе. Там, кстати, все так и стоят ограждения. Ремонтируют», - написал в заключение пензенец.

Ямы на дорогах областного центра нередко становятся ловушками для автомобилей. Так, в июле в провал на улице Московской попал водовоз, а до этого инцидента в районе Фонтанной площади под асфальт ушло колесо грузовика с песком.

Дорожники регулярно устраняют глубокие дефекты покрытия. Причиной их появления, как правило, является просадка асфальта над инженерными сетями.

Фото, видео Александра Сосновского.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

случай с велосипедом на ГПЗ...
Пардон, на проспекте Победы.

Гость||

Проект безопасные дороги налицо

Гость||

Гость писал(a):

налицо
Эротично

Гость||

В суд на дорожников и все будет нормально

Гость||

Направьте туда дежурить дружинников.

Имя: Гость
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