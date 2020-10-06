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Глас народа | Нижнеломовца возмутила бесплатная маска из салфетки в МФЦ

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В Пензенской области ситуация с коронавирусом заставляет организации и предприятия внимательно следить за здоровьем граждан, потому что не все жители региона отличаются сознательностью, используют средства защиты или носят их с собой.

Выход для забывчивых посетителей придумали в нижнеломовском МФЦ. Пост с фотографией оригинальной маски появился на странице penza_novosti в Instagram во вторник, 6 октября.

На снимке запечатлен мужчина, на половину лица которого надета влажная салфетка с прорезями для ушей по краям.

«Эти тряпки лежат при входе с надписью «медицинские маски». Как думаете, спасут ли от этого ужаснейшего вируса всего человечества?» - возмутился автор.

Пользователи стали давать ему советы, как избежать болезни в данной ситуации. Например, мужчине предложили покрутиться вокруг себя три раза и сказать: «Вирус, не подходи».

«Спасти не спасут, а повеселить смогут. Смех, как известно, жизнь продлевает. Так что носите, сударь, носите», - отметил комментатор.

Большинство пользователей встало на защиту МФЦ, заявив, что человеку нужно покупать маску самостоятельно, а не жаловаться на бесплатную.

«В конце концов, это же ваше здоровье!» - подчеркнула подписчица.

Сам автор фотографии пояснил, что настоящую маску при себе имел.

«Она у меня была, я просто показал весь цирк», - рассказал он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Мужик, ты разжигаешь.

Гость||

Нормальное средство, главное чтобы салфетка влажная была. На 50% вероятность снижается.

Гость||

Для тех кто не в курсе, такие салфетки продаются изначально сухие, в тубах, они не все влажные. Но само собой не для подобного применения.

Гость||

В красном и белом в Пензе продают очень дешёвые маски.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

спасут ли от этого ужаснейшего вируса всего человечества
Ну от твоих соплей окружающих точно защитят.

Гость||

Всё для галочки,всё для показухи,всё а бы как ...на это и держатся воровские устои и откаты с похвальбой о развале страны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

человеку нужно покупать маску самостоятельно, а не жаловаться на бесплатную
Вот именно. Вы даже на клоуна не тянете. Клоун вызывает улыбку, а вы - лишь раздражение. Не работаете? 10 рублей на маску нет?

Гость||

Он попутал вообще всё. У самого нищеброда денег на маску нет,а халявная не нравится.

Гость||

"человеку нужно покупать маску самостоятельно"

с чего бы?

человек "обязан" носить, но не обязан покупать.

организации обязаны предоставлять своим посетителям.

Гость||

Люди разделились на два лагеря.

У одних, когда видят человека без маски, в подсознании щелкает - "дебил!"

У других, когда видят персонажа в маске, также на подсознательном уровне щелкает - "ссыкло!"

Не знаю, что хуже...второй вроде как уже и не мужик получается.

За баб говорить не будем,у тех свои тараканы

Имя: Гость
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