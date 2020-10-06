06.10.2020 | 16:39

В Пензенской области ситуация с коронавирусом заставляет организации и предприятия внимательно следить за здоровьем граждан, потому что не все жители региона отличаются сознательностью, используют средства защиты или носят их с собой.

Выход для забывчивых посетителей придумали в нижнеломовском МФЦ. Пост с фотографией оригинальной маски появился на странице penza_novosti в Instagram во вторник, 6 октября.

На снимке запечатлен мужчина, на половину лица которого надета влажная салфетка с прорезями для ушей по краям.

«Эти тряпки лежат при входе с надписью «медицинские маски». Как думаете, спасут ли от этого ужаснейшего вируса всего человечества?» - возмутился автор.

Пользователи стали давать ему советы, как избежать болезни в данной ситуации. Например, мужчине предложили покрутиться вокруг себя три раза и сказать: «Вирус, не подходи».

«Спасти не спасут, а повеселить смогут. Смех, как известно, жизнь продлевает. Так что носите, сударь, носите», - отметил комментатор.

Большинство пользователей встало на защиту МФЦ, заявив, что человеку нужно покупать маску самостоятельно, а не жаловаться на бесплатную.

«В конце концов, это же ваше здоровье!» - подчеркнула подписчица.

Сам автор фотографии пояснил, что настоящую маску при себе имел.

«Она у меня была, я просто показал весь цирк», - рассказал он.