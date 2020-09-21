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Глас народа | Может обвалиться: пензенец сфотографировал выезд на трассу М5

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В понедельник, 21 сентября, пензенец в соцсети «ВКонтакте» предупредил об опасном состоянии выезда на трассу М5 в микрорайоне Арбеково.

Он поделился снимками, на которых видно, что участок дороги подмыло. Часть конструкции моста съехала вниз по насыпи.

«Может обвалиться», - отметил автор.

Комментировавший пост пользователь посоветовал ему обратиться в дорожные службы.

Ранее беспокойство жителей области вызвало состояние путепровода, ведущего в поселок Монтажный. Снимки, сделанные под конструкцией, выложил в соцсеть Instagram зареченец. На них можно видеть, что бетонные блоки располагаются на насыпи с многочисленными щелями, а сам объект подпирают снизу деревянные доски.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость||

А что он под дорогой делал? Закладку искал?

Гость||

Гость писал(a):

А что он под дорогой делал? Закладку искал?
Там все было нормально росли деревья и кустарники ,ничего не обваливалось ,но в 2018 году в связи с реконструкцией дорожного полотна М-5 там полностью уничтожили зелёные насаждения ,отчего все это и стало обваливаться,и там была площадка для хранения песка,щебня и бордюров.Нынче там все засыпано и возможно что то построят.

Гость||

Закладывал

Гость||

Уничтожение насаждений по обочине - большая глупость. Они выполняют защитную функцию. Специальные рекомендации были разработаны еще в 1998 году.

ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог

2.1. Озеленение автомобильных дорог разделяют на два основных вида: защитное озеленение и декоративное озеленение.

К защитному озеленению относят:

- противоэрозионное озеленение;

- снегозащитное озеленение;

- пескозащитное озеленение;

- шумо-газо-пылезащитное озеленение.

К декоративному относят озеленение, используемое для архитектурно-художественного оформления автомобильных дорог.

Гость||

Гость писал(a):

Уничтожение насаждений по обочине - большая глупость. Они выполняют защитную функцию. Специальные рекомендации были разработаны еще в 1998 году.

ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог

Учи мат часть бестолочь

2.2 . Противоэрозионное озеленение применяют для защиты дорог от разрушительного воздействия стока атмосферных осадков и дефляционных ветров. Эрозии подвержены в основном незащищенные грунтовые поверхности обочин, откосов и водоотводных канав. Особенно низкая противоэрозионная устойчивость характерна для таких грунтов как: мелкозернистые пылеватые пески, пылеватые суглинки и глины, лессы и лессовидные суглинки, мергелистые грунты с большим содержанием глинистых частиц.

Гость||

У нас явно не мелкозернистые и пылеватые пески)))

Гость||

А что у нас на М5? Рядом с Р.Ишимом, например?

Гость||

Гость писал(a):

А что у нас на М5? Рядом с Р.Ишимом, например?
Учи мат часть не позорься дурочка.

Свыше 65% территории области занимают черноземы: на севере и северо-западе развиты преимущественно выщелоченные оподзоленные черноземы; на северо-востоке светло-серые и серые лесные почвы; на юге и юго-западе слабовыщелоченные и типичные черноземы. В долинах рек лугово-черноземные и аллювиальные почвы.

Гость||

Я повторяю вопрос : что у нас на подъёме на М5 у Р Ишима?

Гость||

Гость писал(a):

А что у нас на М5? Рядом с Р.Ишимом, например?
При чем здесь вообще р.Ишим?У нас такой в области нет ,у нас есть р.Ишимка и вообще 627 км. М-5 это Арбековский выезд-въезд в город с пр.Победы ,а там где обвал течёт ручей ,который выходит из каскада прудов от 6-й гор.больницы.

Гость||

Р заглавная означает название населенного пункта.

Гость||

Можете открыть спутниковые карты и посмотреть что они натворили на этом треугольнике.

Гость||

Учи...Не позорься...Дурочка... Столько комплексов в одно лицо.)) Не повезло в школе, похоже. К психотерапевту идите, пока не поздно.

Гость||

Это пенсы истерят, ругаются, нервы уже не те!

Имя: Гость
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