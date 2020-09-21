21.09.2020 | 14:03

В понедельник, 21 сентября, пензенец в соцсети «ВКонтакте» предупредил об опасном состоянии выезда на трассу М5 в микрорайоне Арбеково.

Он поделился снимками, на которых видно, что участок дороги подмыло. Часть конструкции моста съехала вниз по насыпи.

«Может обвалиться», - отметил автор.

Комментировавший пост пользователь посоветовал ему обратиться в дорожные службы.

Ранее беспокойство жителей области вызвало состояние путепровода, ведущего в поселок Монтажный. Снимки, сделанные под конструкцией, выложил в соцсеть Instagram зареченец. На них можно видеть, что бетонные блоки располагаются на насыпи с многочисленными щелями, а сам объект подпирают снизу деревянные доски.

Фото vk.com/sova_penza.