Пензенец Алексей не смог найти объяснения работе светофора на улице Кижеватова, установленного у остановки «Горизонт». Пост об этом горожанин разместил в субботу, 12 сентября, в социальной сети «ВКонтакте».
По словам мужчины, с 18:00 до 22:00 или 23:00 светофор работает в режиме «Мигающий желтый», а затем возвращается к обычному переключению сигналов, «что не поддается никакой логике и объяснению».
Алексей отметил, что в указанные часы в городе темнеет и видимость как для водителей, так и для пешеходов ухудшается.
«В это время огромное количество людей пересекают улицу и переходят с одной стороны на другую, так как с обеих сторон расположено много магазинов и рынок. Всем понятно, что пешеходы подвергаются значительной опасности и риску, переходя хаотично. Зачем это сделано, не понятно», - написал пензенец.
С данной проблемой он дважды обращался к начальнику городского департамента ЖКХ Максиму Иванкину, однако ответа не дождался.
«Видимо, ждут, когда кто-нибудь окажется под колесами на этом переходе», - резюмировал горожанин.
В комментариях под постом пользователь Андрей С. пожаловался, что 9 сентября его едва не сбил на этой зебре автомобиль.
«Тоже мигал желтый. Первая полоса останавливается, а вторая иногда даже не думает пропускать», - высказался он.
Фото Алексея Широкова, vk.com/penza_live.
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