04.09.2020 | 15:44

В социальной сети Instagram родители пензенских школьников пожаловались на столпотворение в образовательных учреждениях из-за утренних фильтров.

Пользователь поделился поделился снимком, сделанным в коридоре школы № 77. На нем запечатлено множество детей и взрослых, ожидающих измерения температуры тела.

«Прием детей с утра. Не впускают, пока не придет один человек с градусником. Главное - разделили потоки, а в первых классах - по 40 человек», - написал автор.

Прокомментировавшие снимки горожане вспомнили о ситуации с коронавирусом и новых требованиях Роспотребнадзора, согласно которым состояние здоровья школьников будут отслеживать, а уроки организуют по отдельному для каждого класса расписанию.

«Директор на основании чего измеряет температуру? На основании приказа Роспотребнадзора, который никогда не был в школе во время учебного года, а приходил с проверками в пустую школу до начала учебы», - высказалась пензячка.

Комментаторы отметили, что во всех школах сейчас можно наблюдать подобные столпотворения.

«Тут хоть дети в холле, а в нашей школе дети на улице стоят – ждут «человека-градусника», - посетовала горожанка.

Фото www.instagram.com/penza_novosti.