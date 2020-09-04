Сетевое издание|18+|Пятница|4 сен 2020|16:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Пензенцы пожаловались на утренние очереди в школах

Печать

В социальной сети Instagram родители пензенских школьников пожаловались на столпотворение в образовательных учреждениях из-за утренних фильтров.

Пользователь поделился поделился снимком, сделанным в коридоре школы № 77. На нем запечатлено множество детей и взрослых, ожидающих измерения температуры тела.

«Прием детей с утра. Не впускают, пока не придет один человек с градусником. Главное - разделили потоки, а в первых классах - по 40 человек», - написал автор.

Прокомментировавшие снимки горожане вспомнили о ситуации с коронавирусом и новых требованиях Роспотребнадзора, согласно которым состояние здоровья школьников будут отслеживать, а уроки организуют по отдельному для каждого класса расписанию.

«Директор на основании чего измеряет температуру? На основании приказа Роспотребнадзора, который никогда не был в школе во время учебного года, а приходил с проверками в пустую школу до начала учебы», - высказалась пензячка.

Комментаторы отметили, что во всех школах сейчас можно наблюдать подобные столпотворения.

«Тут хоть дети в холле, а в нашей школе дети на улице стоят – ждут «человека-градусника», - посетовала горожанка.

Фото www.instagram.com/penza_novosti.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте