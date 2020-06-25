25.06.2020 | 09:34

Житель Пензы высказал негодование по поводу работы МУП «Зеленое хозяйство». Утром в четверг, 25 июня, горожанин поделился в разных группах во «ВКонтакте» фотографиями, сделанными на перекрестке улиц Каракозова и Луначарского.

На снимках виден кусок дерева, повисший на проводах.

«Так зеленхоз опиливает деревья в Пензе! Бревно висит прямо над тротуаром, где ходят люди!» - возмутился житель города.

«А если кому-то упадет на голову, то будет деревянный человек», - предостерег другой интернет-пользователь.

Еще один горожанин предположил, что сучок врос в провода и снять его не так просто, как кажется.