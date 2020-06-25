Сетевое издание|18+|Четверг|25 июн 2020|10:09
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Глас народа | В Пензе пешеходам угрожает повисшее над тротуаром бревно

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Житель Пензы высказал негодование по поводу работы МУП «Зеленое хозяйство». Утром в четверг, 25 июня, горожанин поделился в разных группах во «ВКонтакте» фотографиями, сделанными на перекрестке улиц Каракозова и Луначарского.

На снимках виден кусок дерева, повисший на проводах.

«Так зеленхоз опиливает деревья в Пензе! Бревно висит прямо над тротуаром, где ходят люди!» - возмутился житель города.

«А если кому-то упадет на голову, то будет деревянный человек», - предостерег другой интернет-пользователь.

Еще один горожанин предположил, что сучок врос в провода и снять его не так просто, как кажется.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Буратино повесился

Гость||

Гость писал(a):

Буратино повесился
Буратино не вешается! Буратино достаёт дрель и засверливается!

Гость||

Это бумеранг

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«А если кому-то упадет на голову, то будет деревянный человек», - предостерег другой интернет-пользователь.
— Эй, гражданина! Ты туда не ходи — ты сюда ходи. А то бревно башка попадёт — совсем мёртвый будешь...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сучок врос в провода
ах он чертов гений))))

Имя: Гость
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