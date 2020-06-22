22.06.2020 | 10:14

В Кузнецке отсутствие цветов на клумбах вызвало претензии одного из местных жителей. Интернет-пользователь, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался на неблагоустроенность города в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

«Уважаемый МКУП «Зеленый город». Куда исчезли цветы с клумб города? Почему раньше в городе все было в цветах, а сейчас вот это?» - обратился к коммунальщикам кузнечанин.

К своей жалобе он приложил несколько фотографий, сделанных в центре города.

«После прошлогоднего благоустройства вы сделали НИЧЕГО, чтобы привести в порядок клумбы!» - возмутился аноним.

В комментариях пользователи напомнили автору публикации, что в течение последних месяцев в Кузнецке, как и во всей Пензенской области, был установлен режим повышенной готовности.

«В карантин некому делать… Люди всегда будут чем-то недовольны. Раньше в центре толком не было света, все кричали про фонари, их сделали. Поставили лавочки - люди недовольны. На площади сейчас довольно неплохо и людей много гуляет и отдыхает, зато было время, когда людей бесило благоустройство площади... Не одно, так другое. Это неизбежно. Сейчас вон цветы нужны. А через год и ковровую дорожку стели», - поделилась размышлениями одна из горожанок.