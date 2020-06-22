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Глас народа | В Кузнецке коммунальщиков укорили за отсутствие цветов

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В Кузнецке отсутствие цветов на клумбах вызвало претензии одного из местных жителей. Интернет-пользователь, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался на неблагоустроенность города в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

«Уважаемый МКУП «Зеленый город». Куда исчезли цветы с клумб города? Почему раньше в городе все было в цветах, а сейчас вот это?» - обратился к коммунальщикам кузнечанин.

К своей жалобе он приложил несколько фотографий, сделанных в центре города.

«После прошлогоднего благоустройства вы сделали НИЧЕГО, чтобы привести в порядок клумбы!» - возмутился аноним.

В комментариях пользователи напомнили автору публикации, что в течение последних месяцев в Кузнецке, как и во всей Пензенской области, был установлен режим повышенной готовности.

«В карантин некому делать… Люди всегда будут чем-то недовольны. Раньше в центре толком не было света, все кричали про фонари, их сделали. Поставили лавочки - люди недовольны. На площади сейчас довольно неплохо и людей много гуляет и отдыхает, зато было время, когда людей бесило благоустройство площади... Не одно, так другое. Это неизбежно. Сейчас вон цветы нужны. А через год и ковровую дорожку стели», - поделилась размышлениями одна из горожанок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И правда: как же парад и обнуление без цветов? Не гоже! Или в Кузнецке парад тоже отменили?

Имя: Гость
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