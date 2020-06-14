14.06.2020 | 11:25

Жители дома № 38а на улице Ленина в Кузнецке обратились в редакцию портала PenzaInform.ru с жалобой на санитарную обстановку в их районе.

По соседству находятся расселенные строения № 36, 38 и 40. В 2014 году горожане из них получили новые квадратные метры, а дома остались стоять заброшенными.

Сейчас они совсем обветшали, являются аварийными и представляют угрозу для благополучия живущих поблизости. На развалинах неоднократно происходили пожары, пустующие помещения облюбовали бомжи, а окружающая территория превратилась в место, куда сваливают отходы.

«В конце 2014 года мы обращались к губернатору Бочкареву по электронной почте с просьбой обязать органы местного самоуправления снести расселенные дома. Приезжала комиссия. Был дан ответ о сносе домов до мая 2015 года. Неоднократно обращались (в 2015, 2016, 2017, 2019 годах) в администрацию города, к прокурору города, как письменно, так и устно. До настоящего времени мер по сносу домов так и не принято», - рассказал местный житель Анатолий.

На присланных им фото можно видеть, что заброшенные строения развалились, фактически это уже груды мусора. Совсем рядом стоят жилые дома.

Фото Анатолия Трофимова.