13.06.2020 | 10:32

В пятницу, 12 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился от имени жителей дома № 6 на улице 9 Января пензенец Евгений Мельников. Он пожаловался на состояние контейнерной площадки между их домом и соседним, № 4.

Практически весь мусор находится не в контейнере, а возле него, всю близлежащую территорию превратили в помойку.

Контейнер для сбора пластиковых бутылок также находится в ужасном состоянии, уже очень долгое время его уборкой никто не занимается.

По словам Евгения Мельникова, контейнерной площадкой пользуются жители домов с улиц 9 Января, Шмидта, Крупской и Ленина. Однако подъезд к ней после дождя превращается в сплошное месиво из жидкой грязи.

«Крайне сложно даже проехать на автомобиле, а уж пройти пешком, чтобы выбросить мусор, просто физически невозможно. Поэтому многие жители окрестных домов оставляют свой мусор прямо у наших подъездов, превращая двор в продолжение мусорной площадки. Ко всему прочему, данная территория вообще никак не освещается, что, в свою очередь, провоцирует еще более частые случаи «недоноса» мусора до контейнера», - пишет пензенец.

Он также отметил, что за 2019 год плата за вывоз мусора выросла примерно в пять раз. Возмущенный горожанин направил письма в администрацию Октябрьского района и в компанию по вывозу бытовых отходов.

«Никакой реакции не последовало, мусор только копится», - завершил он.