Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мая 2020|10:19
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Глас народа | В Терновке рухнул новый остановочный павильон

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На улице Терновского в Пензе рухнул остановочный павильон. Фото последствий происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте» вечером в воскресенье, 17 мая.

На них запечатлена конструкция на остановке «Улица Токарная». Она лежит на газоне, стекла разбиты.

Комментировавшие пост пензенцы отметили, что новые остановочные павильоны очень часто не закреплены как следует. Чтобы они упали, даже не требуется ураганного ветра.

«Россия в одном фото», «Качественная и безопасная среда», - резюмировали горожане.

Это не первый новый остановочный павильон, легко рухнувший от порыва ветра. Так, в феврале упала конструкция на Ленинградской улице.

«Туда ставится, потом сваркой обваривается, тогда ее не выдернешь. Просто поставили. А сварной аппарат забыли, лень кого-то послать было. Я на сварке столько лет проработал, уж видал такое: ай, потом, ай, может, постоит!» - рассказал тогда знаток.

Фото Алексея Р., vk.com/penza.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Люди Вы посмотрите что Иван сделал с отличными остановками

Гость||

Остановка не выдержала содержания рекламы, нанесённой на ней

Гость||

Это памятник "Победа над коронавирусом в Пензе"

Гость||

По всему городу про референдум наклеено. Хотя бы на это время на что то социальное заменили. Мой руки, сиди дома, не совершай ошибку. «Зачем тебе солнце если ты куришь Шипку?

Гость||

Символично.

Гость||

Гость писал(a):

Да, чуть не забыл - в качестве довеска – министр здравоохранения Стрючков, которого сейчас судят за изнасилование.
Вот нашли довесок. Статья тяжкая ,с прицелом.

Гость||

Роисся снова вперде

Имя: Гость
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