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Глас народа | В Терновке за 20 секунд камера зафиксировала 4 нарушителей

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В воскресенье, 17 мая, в соцсети Instagram появилось видео массового нарушения дорожного движения на пересечении улиц Терновского и Петровской.

Ролик, где за двадцать секунд четверо водителей проигнорировали требования безопасности на дорогах, разместил пользователь под ником avmnekin. Кадры были сделаны 16 мая в 10:45.

Как отметил автор, первый нарушитель - водитель внедорожника, который, желая попасть на улицу Терновского, подрезал двигавшуюся в том же направлении машину и совершил запрещенный поворот.

Еще трое автомобилистов, управлявших легковушкой, микроавтобусом и грузовиком, невзирая на правила, решили проехать прямо один за другим.

Действие в ролике продолжается чуть менее 20 секунд.

Комментировавшие видео пользователи написали, что для данного перекрестка постоянные нарушения – обычное явление.

«От Спутника многие так ездят и правильно делают. Просто, чтобы ездили по правилам, нужно делать дорогу в соответствии с трафиком. А тут половина Спутника и Терновки по этой козьей тропке катаются», - посетовал горожанин.

Видео avmnekin, www.instagram.com.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Просто, чтобы ездили по правилам, нужно делать дорогу в соответствии с трафиком.
Все вопросы к сельсовету села Засечное.

Гость||

Со Спутника висят знаки "движение по полосам".Средняя и правая полосы движение только направо.Но много уродов кто со средней проезжает прямо создавая аварийную ситуацию.

Гость||

Кстати, наконец-то сделали правильно знаки на Ставского в сторону Пушкина - две левые полосы налево, а правая прямо и направо! Но некоторые продолжают со средней ехать прямо, и мало того, считают себя правыми, едут напористо, со звуковыми эффектами))

Имя: Гость
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