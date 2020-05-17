17.05.2020 | 15:10

В воскресенье, 17 мая, в соцсети Instagram появилось видео массового нарушения дорожного движения на пересечении улиц Терновского и Петровской.

Ролик, где за двадцать секунд четверо водителей проигнорировали требования безопасности на дорогах, разместил пользователь под ником avmnekin. Кадры были сделаны 16 мая в 10:45.

Как отметил автор, первый нарушитель - водитель внедорожника, который, желая попасть на улицу Терновского, подрезал двигавшуюся в том же направлении машину и совершил запрещенный поворот.

Еще трое автомобилистов, управлявших легковушкой, микроавтобусом и грузовиком, невзирая на правила, решили проехать прямо один за другим.

Действие в ролике продолжается чуть менее 20 секунд.

Комментировавшие видео пользователи написали, что для данного перекрестка постоянные нарушения – обычное явление.

«От Спутника многие так ездят и правильно делают. Просто, чтобы ездили по правилам, нужно делать дорогу в соответствии с трафиком. А тут половина Спутника и Терновки по этой козьей тропке катаются», - посетовал горожанин.

Видео avmnekin, www.instagram.com.