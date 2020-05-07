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Глас народа | Велосипедист заделал яму на дороге и заслужил благодарность

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Жительница Пензы публично поблагодарила неизвестного велосипедиста, который приложил руку к ямочному ремонту дороги на улице Олимпийской.

Девушка выложила в личном аккаунте в Instagram видеозапись, на которой видно, как некий молодой человек утрамбовывает щебень вокруг канализационного люка.

«Я не знаю, кто это. И зачем. Но так как вожу машину и сама этот процесс увидела, захотелось сказать спасибо. Мало людей у нас в Пензе таких», - написала горожанка.

За кадром она рассказала: «Парень привез в сумке щебень и закладывает яму, чтобы машины не портили колеса. Пенза! Гордитесь своим народом! Спасибо, парень!»

Позднее ролик опубликовали в группе «Пенза live» во «ВКонтакте». Многие участники сообщества похвалили молодого человека.

«Олимпийская, 15. Напротив «Ашана». Яма была там. Красавчик!» - одобрил один из интернет-пользователей.

Другие посмеялись над сложившейся ситуацией.

«Этому город нужен супергерой», «Дорожные работы на данном участке... Смета 5 000 000 р.», «Это рабочий фирмы, которая выиграла конкурс на ямочный ремонт дорог», «Его оштрафуют, потому что не по ГОСТу делал», - написали в комментариях пензенцы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Парень привез в сумке щебень и
Полиция полжна выяснить,ОТКУДА ЩЕБЕНЬ?

Гость||

КоАП РФ Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений

Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, -

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Гость||

Молодец парень!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Олимпийская, 15. Напротив «Ашана». Яма была там. Красавчик!» - одобрил один из интернет-пользователей.
Это село Засечное ,так что все претензии к главе Пензенского района Козину ,персонально.

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