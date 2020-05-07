07.05.2020 | 08:46

Жительница Пензы публично поблагодарила неизвестного велосипедиста, который приложил руку к ямочному ремонту дороги на улице Олимпийской.

Девушка выложила в личном аккаунте в Instagram видеозапись, на которой видно, как некий молодой человек утрамбовывает щебень вокруг канализационного люка.

«Я не знаю, кто это. И зачем. Но так как вожу машину и сама этот процесс увидела, захотелось сказать спасибо. Мало людей у нас в Пензе таких», - написала горожанка.

За кадром она рассказала: «Парень привез в сумке щебень и закладывает яму, чтобы машины не портили колеса. Пенза! Гордитесь своим народом! Спасибо, парень!»

Позднее ролик опубликовали в группе «Пенза live» во «ВКонтакте». Многие участники сообщества похвалили молодого человека.

«Олимпийская, 15. Напротив «Ашана». Яма была там. Красавчик!» - одобрил один из интернет-пользователей.

Другие посмеялись над сложившейся ситуацией.

«Этому город нужен супергерой», «Дорожные работы на данном участке... Смета 5 000 000 р.», «Это рабочий фирмы, которая выиграла конкурс на ямочный ремонт дорог», «Его оштрафуют, потому что не по ГОСТу делал», - написали в комментариях пензенцы.