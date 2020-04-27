В понедельник, 27 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка Анастасия, возмущенная свалкой, образовавшейся рядом с домом № 41 на улице Чкалова.
По словам женщины, во время снежной бури, бушевавшей в Пензе 11 и 12 апреля, во дворе упало множество деревьев. Прошло более двух недель, однако стволы и не подумали убрать.
«Раньше рядом с домом стоял барак, сейчас там устроили свалку. Еще в прошлом году там упали деревья, и новые повалившиеся оттащили к ним же. Мне свалка под окнами не нужна», - возмутилась женщина.
Она добавила, что дело не только в санитарии и внешнем виде.
«Это центр города почти. Улица Московская находится в пяти минутах. Церковь рядом. И такой срач», - отметила Анастасия.
В заключение пензячка задалась вопросом, к кому обратиться с такой проблемой, кто должен отвечать за чистый двор и центр города, в котором приятно прогуляться, а не смотреть на сваленные в кучу ветви и бытовые отходы.
Фото Анастасии Афанасьевой.
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