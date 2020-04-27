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Глас народа | Пензячка пожаловалась на свалку из упавших деревьев в центре города

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В понедельник, 27 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка Анастасия, возмущенная свалкой, образовавшейся рядом с домом № 41 на улице Чкалова.

По словам женщины, во время снежной бури, бушевавшей в Пензе 11 и 12 апреля, во дворе упало множество деревьев. Прошло более двух недель, однако стволы и не подумали убрать.

«Раньше рядом с домом стоял барак, сейчас там устроили свалку. Еще в прошлом году там упали деревья, и новые повалившиеся оттащили к ним же. Мне свалка под окнами не нужна», - возмутилась женщина.

Она добавила, что дело не только в санитарии и внешнем виде.

«Это центр города почти. Улица Московская находится в пяти минутах. Церковь рядом. И такой срач», - отметила Анастасия.

В заключение пензячка задалась вопросом, к кому обратиться с такой проблемой, кто должен отвечать за чистый двор и центр города, в котором приятно прогуляться, а не смотреть на сваленные в кучу ветви и бытовые отходы.

Фото Анастасии Афанасьевой.

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Гость||

Люди жалуются на отопление в квартирах! В Заречном уже отключили в домах а в Кузнецке завтра отключают. Что Пенза тормозит?

Гость||

Ленинский район также завален повалившиемися деревьями от снегопапада который был 12 апреля прошло две недели все стволы деревьев лежат и ветви вдоль дороги по ул.Суворова висят...ул.Ворошилова;ул.Карпинского;ул.Суворова;ул.Коммунистическая;ул.Проспект Поькды;ул.Вяземского;ул.Пушкина и т.д...свалка поваленных деревьев вокруг домов тауое ощущение, что МУПП ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО не работает или ужасно плохо работает в ленинском районе...в районе арбеково очень много поломвнных ветвей деревьев вдоль ул.Проспект Победы;ул.Ульяновская;ул.Минская ;ул.Одеская и т.д...нет работы благоустройства в городе...поливальных машин на дорогах горрда также нет...везде пыль по улицам города летает....

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