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Глас народа | Пензячка потребовала убрать с рейса маршрутку, в которой невозможно сидеть

23.03.2020|09:51
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Жительница Пензы пожаловалась на автобус малой вместимости, в котором ей пришлось ехать. По мнению женщины, транспортное средство непригодно для провоза пассажиров.

«Скажите, дорогие водители маршруток и владельцы транспортных компаний, как можно сидеть на таких сиденьях?! Это 31-я маршрутка!» - написала женщина в группе «Черный список Пенза».

К публикации она прикрепила видео, сделанное в салоне маршрутки. На кадрах запечатлены два пассажирских сиденья. Одно практически вплотную придвинуто к спинке впередистоящего, второе находится от него на расстоянии не больше 10 см. Таким образом, места для ног пассажиров не осталось.

«Куда можно обратиться чтобы эту машину больше не выпускали в рейс? Там между сиденьями 5 см расстояние, ноги даже у детей не умещаются!» - возмутилась пензячка.

Ее негодование поддержало большинство пользователей: «Туда и не сядешь...», «Все пофиг... Плати 27 рублей и езжай».

«Это лежачие места, бизнес-класс», «Места для пацанчиков на кортанах», - пошутили интернет-пользователи.

Правда, нашлись и те, кто посоветовал воздержаться от жалоб, а при нежелании ездить на общественном транспорте приобрести машину или взять такси.

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Гость|23.03.2020 10:11|

Да это лежачее место у окна, там и постелено.

Гость|23.03.2020 10:12|

Прально, услуги должны быть качественные! В утиль машину

Гость|23.03.2020 10:14|

penzainform.ru писал(a):

К публикации она прикрепила видео, сделанное в салоне маршрутки. На кадрах запечатлены два пассажирских сиденья. Одно практически вплотную придвинуто к спинке впередистоящего, второе находится от него на расстоянии не больше 10 см. Таким образом, места для ног пассажиров не осталось.
В случае ДТП четверо сидящих на этих сиденьях - потенциальные трупы. При ударе бьются головами друг о друга, ломают ноги и остаются зажатыми между сиденьями

Гость|23.03.2020 10:15|

Все правильно сделано. Со скотом так и надо обращаться. До сих пор в СССР головушкой живут.

Гость|23.03.2020 10:17|

penzainform.ru писал(a):

. Таким образом, места для ног пассажиров не осталось.

«Куда можно обратиться чтобы эту машину больше не выпускали в рейс? Там между сиденьями 5 см расстояние, ноги даже у детей не умещаются!» - возмутилась пензячка.

Че возмущщается не зная делов? Это социальная маршрутка, для калек безногих

Гость|23.03.2020 10:20|

И они еще хнычут, что пассажиров нет. И умерить аппетит бы надо, за пару остановок до конечной делать скидочку за проезд в такой кибитке.

Имя: Гость
Комментарий:

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