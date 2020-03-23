23.03.2020 | 09:51

Жительница Пензы пожаловалась на автобус малой вместимости, в котором ей пришлось ехать. По мнению женщины, транспортное средство непригодно для провоза пассажиров.

«Скажите, дорогие водители маршруток и владельцы транспортных компаний, как можно сидеть на таких сиденьях?! Это 31-я маршрутка!» - написала женщина в группе «Черный список Пенза».

К публикации она прикрепила видео, сделанное в салоне маршрутки. На кадрах запечатлены два пассажирских сиденья. Одно практически вплотную придвинуто к спинке впередистоящего, второе находится от него на расстоянии не больше 10 см. Таким образом, места для ног пассажиров не осталось.

«Куда можно обратиться чтобы эту машину больше не выпускали в рейс? Там между сиденьями 5 см расстояние, ноги даже у детей не умещаются!» - возмутилась пензячка.

Ее негодование поддержало большинство пользователей: «Туда и не сядешь...», «Все пофиг... Плати 27 рублей и езжай».

«Это лежачие места, бизнес-класс», «Места для пацанчиков на кортанах», - пошутили интернет-пользователи.

Правда, нашлись и те, кто посоветовал воздержаться от жалоб, а при нежелании ездить на общественном транспорте приобрести машину или взять такси.

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