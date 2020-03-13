13.03.2020 | 17:33

В пятницу, 13 марта, в Пензе упала часть ограждения Фонтанной площади, где проводятся реконструкционные работы.

Жительница Пензы сделала несколько снимков из девятиэтажного дома № 40 на улице Московской и выложила на своей странице в Instagram.

На снимках видно, что со стороны Московской дюралевые листы сначала согнулись, а потом плашмя легли на землю, открыв стройплощадку взорам прохожих. По словам автора снимков, это произошло около 16:40.

«Все тайное рано или поздно становится явным, или Как порыв ветра дал пензенцам возможность заглянуть за забор», - подписала девушка свои снимки.

Фото www.instagram.com/sundappled27/

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