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Глас народа | В Пензе на улице Московской рухнуло ограждение Фонтанной площади

13.03.2020|17:33
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В пятницу, 13 марта, в Пензе упала часть ограждения Фонтанной площади, где проводятся реконструкционные работы.

Жительница Пензы сделала несколько снимков из девятиэтажного дома № 40 на улице Московской и выложила на своей странице в Instagram.

На снимках видно, что со стороны Московской дюралевые листы сначала согнулись, а потом плашмя легли на землю, открыв стройплощадку взорам прохожих. По словам автора снимков, это произошло около 16:40.

«Все тайное рано или поздно становится явным, или Как порыв ветра дал пензенцам возможность заглянуть за забор», - подписала девушка свои снимки.

Фото www.instagram.com/sundappled27/

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Гость|13.03.2020 17:50|

хахахах не хрен закрывать и прятать все за забором

Гость|13.03.2020 17:53|

Гость писал(a):

хахахах не хрен закрывать и прятать все за забором
Любая стройка, реконструкция должна быть ограждена, доступ ограничен, в целях безопасности. Так, что зря злорадствуешь убогий.

Гость|13.03.2020 18:16|

Гость писал(a):

в целях безопасности.
Только у "умников" запланировано ограждение падающее на улицу с пешеходным движением. Это не безопасность, а угроза жизни людей!

Имя: Гость
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