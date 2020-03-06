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Глас народа | Пензенец рассказал о виновнике «веселого» ДТП на ул. Кирова

06.03.2020|17:24
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Утром в пятницу, 6 марта, пензенцев удивило состояние ограждения и повалившийся столб на улице Кирова, рядом с площадью Ленина.

«Похоже, минувшей ночью было «весело». Последствия выглядят вот так», - написал горожанин, поделившийся с редакцией портала PenzaInform.ru снимками с места инцидента.

Судя по фото, произошло ДТП: водитель не справился с управлением и врезался в светофорный столб, который накренился над пешеходной дорожкой, повредил ограждение.

Прокомментировавший кадры пензенец рассказал, что около 4:00 «Газель» снесла столбики и уехала в сторону стелы «Росток». Водителя преследовали сотрудники ДПС.

25 февраля на улице Белинского в Кузнецке водитель Volkswagen Jetta снес столбы электропередач. «Жертвами» ДТП стали три опоры и рекламный экран, оказавшиеся на проезжей части. Работники «Горэлектросети» перекрыли движение на улице на время восстановительных работ.

По словам водителя, управлявшего Volkswagen, авария произошла из-за того, что его подрезал ВАЗ.

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