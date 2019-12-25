25.12.2019 | 09:26

Житель Пензы разыскивает горожанина, присвоившего чужое имущество. Инцидент произошел в микрорайоне Шуист, около школы № 41. Видеозапись с места случившегося была опубликована в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен мужчина в рабочей одежде с тачкой. Он останавливается на дороге, чтобы помочь старушке (та волочит по земле нечто длинное). Когда мужчина наклоняется, у него из кармана что-то выпадает и остается лежать на проезжей части. Он этого не замечает.

Менее чем через минуту на дороге останавливается ВАЗ-2106. Рабочий и престарелая женщина в это время стоят в нескольких метрах от машины. Водитель «шестерки» выходит из машины, поднимает упавшее имущество, делает вид, что протирает фары и уезжает.

«Хотелось бы, чтобы за то, что человек решил сделать доброе дело, помочь старушке, мы ему помогли. Может, кто знает владельца этого шарика (ВАЗ-2106 – прим. ред.), либо он сам смотрит этот пост. Верни свою находку хозяину», - призвал автор поста.

Стоит отметить, что подобные действия расцениваются как кража. За аналогичный поступок, например, едва не был привлечен к уголовной ответственности 25-летний житель Пензы, который подобрал найденный в магазине кошелек. Внутри лежали 22 500 рублей, банковские и дисконтные карты. Деньги молодой горожанин оставил себе, а остальное выкинул.

Мужчину освободили от преследования лишь потому, что он вернул средства.