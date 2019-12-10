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Глас народа | Пензячка рассказала о родственнике, доведенном врачами до кризиса

10.12.2019|09:13
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В понедельник, 9 декабря, жительница областного центра Катерина Власова обратилась в редакцию ИА «ПензаИнформ» с призывом о помощи. Женщина попросила распространить информацию о некомпетентности врачей.

«Тишонков Виктор Николаевич сейчас практически на волоске между жизнью и смертью! 7 декабря 2019 года моя двоюродная сестра вызвала скорую помощь своему папе на основании признаков инсульта: бессвязная речь, кривая улыбка, давление 200.

Несколько дней назад его выписали из больницы, из отделения кардиологии, было подозрение на инфаркт, приступ сняли, поставили стенты! Т. е. вы понимаете, в каком он был состоянии и какие признаки заболеваний могли быть?! А при инсульте счет идет на минуты! Так вот скорая повезла его в гастроэнтерологию! В 5-ю горбольницу! Там сделали промывание желудка (что категорически запрещено при инфаркте)! На слова сестры о том, что у него признаки инсульта, сотрудники скорой сказали не лезть в их работу!» - описала ситуацию пензячка.

Затем, по ее словам, больного отправили в КИМ с подозрением на гепатит (из-за желтого оттенка кожи) на его же машине, так как служебного транспорта якобы не было. Никакие анализы, как утверждает Катерина, у мужчины не брали.

«Он пешком от проходной дошел до приемника! Там пошла кровь при кашле! Отправили обратно в 5-ю! И до вечера 8 декабря, а точнее до 21:00, он там просто лежал в непрофильной реанимации, ждал перевозку для перевода в 6-ю горбольницу. Это почти сутки!!!!!

Я прошу обратить внимание, как наша скорая (я имею в виду не всех, а именно данную бригаду), а также действия персонала 5-й горбольницы благодаря своим неправильным выводам и действиям спровоцировали следующее: инсульт, инфаркт, отек головного мозга! И еще неизвестно, спасут его или нет! Как же надеяться на спасение, если человека бросили на сутки!» - добавила Катерина.

Теперь родственникам мужчины остается надеяться только на помощь врачей из больницы имени Захарьина.

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Гость|10.12.2019 09:34|

5-ая больница это же вообще конечная станция для любого больного, оттуда с чем-то серьезней насморка только в морг! Люди иногда терпят сутки, если дежуная 5-ая, тоько чтобы туда не попадать. Даже зеленку свою требуют с пациентов.

Гость|10.12.2019 09:36|

Подросло поколение врачей ... ЕГЭ и платного высшего образования.

Гость|10.12.2019 09:43|

Вот от такого положения дел, бывший министр загулял и пустился во все тяжкие? Понять и простить на 9 мая.

Денег нет,но Вы держитесь.

Гость|10.12.2019 09:50|

penzainform.ru писал(a):

спровоцировали следующее: инсульт, инфаркт, отек головного мозга! И еще неизвестно, спасут его или нет! Как же надеяться на спасение,
Пенсионный фонд надеется и одобряет.

Гость|10.12.2019 09:56|

Наивные. А вы думали как будет, если 20 лет голосовать за жуликов и воров.

Гость|10.12.2019 10:08|

Гость писал(a):

Наивные. А вы думали как будет, если 20 лет голосовать
Наивные думают,что их голос считают.

Гость|10.12.2019 10:16|

главное чтоб температура воздуха в палатах была нормальной а то губеру при проверке жарко стало

Гость|10.12.2019 10:17|

Просто очень точно описание положения в 5 гор больнице! Знаю по себе, кнопок вызова нет ни в одной палате. Сидят платные сиделки но они только за деньги тебе помогут. А так ни врачей ни сестёр не дождёшься. После операции бросают на выживание . Уколов не делают.Страшно то что медсёстрами там работают студенты мединститута а это надо ждать что в будущем мы получим вот таких же врачей .

Гость|10.12.2019 10:30|

Успокойтесь, много таких не получите - кто сможет свалит отсюда побыстрее.

Гость|10.12.2019 10:38|

Такие спецы и за бугром будут горшки с говном выносить.

Имя: Гость
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