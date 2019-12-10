10.12.2019 | 09:13

В понедельник, 9 декабря, жительница областного центра Катерина Власова обратилась в редакцию ИА «ПензаИнформ» с призывом о помощи. Женщина попросила распространить информацию о некомпетентности врачей.

«Тишонков Виктор Николаевич сейчас практически на волоске между жизнью и смертью! 7 декабря 2019 года моя двоюродная сестра вызвала скорую помощь своему папе на основании признаков инсульта: бессвязная речь, кривая улыбка, давление 200.

Несколько дней назад его выписали из больницы, из отделения кардиологии, было подозрение на инфаркт, приступ сняли, поставили стенты! Т. е. вы понимаете, в каком он был состоянии и какие признаки заболеваний могли быть?! А при инсульте счет идет на минуты! Так вот скорая повезла его в гастроэнтерологию! В 5-ю горбольницу! Там сделали промывание желудка (что категорически запрещено при инфаркте)! На слова сестры о том, что у него признаки инсульта, сотрудники скорой сказали не лезть в их работу!» - описала ситуацию пензячка.

Затем, по ее словам, больного отправили в КИМ с подозрением на гепатит (из-за желтого оттенка кожи) на его же машине, так как служебного транспорта якобы не было. Никакие анализы, как утверждает Катерина, у мужчины не брали.

«Он пешком от проходной дошел до приемника! Там пошла кровь при кашле! Отправили обратно в 5-ю! И до вечера 8 декабря, а точнее до 21:00, он там просто лежал в непрофильной реанимации, ждал перевозку для перевода в 6-ю горбольницу. Это почти сутки!!!!!

Я прошу обратить внимание, как наша скорая (я имею в виду не всех, а именно данную бригаду), а также действия персонала 5-й горбольницы благодаря своим неправильным выводам и действиям спровоцировали следующее: инсульт, инфаркт, отек головного мозга! И еще неизвестно, спасут его или нет! Как же надеяться на спасение, если человека бросили на сутки!» - добавила Катерина.

Теперь родственникам мужчины остается надеяться только на помощь врачей из больницы имени Захарьина.