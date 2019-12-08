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Глас народа | На Володарского юноша за рулем «Яндекс.Такси» подставился под удар

08.12.2019|10:57
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Видеорегистратор пензенского автомобилиста зафиксировал неожиданный маневр водителя «Яндекс.Такси» на улице Володарского.

Кадры были сделаны в 22:58 в субботу, 7 декабря. Автомобиль автора видео двигался в сторону пересечения с улицей Кураева, когда внезапно из полосы встречного движения, что называется, прямо перед носом пензенца повернул таксомотор. Маневр чудом не закончился серьезной аварией.

«Подумайте, что спереди могли находиться вы и был бы гололед, я бы не смог затормозить и пассажиры получили бы переломы или еще что похуже», - возмутился автор ролика.

Мужчина отметил, что за рулем находился молодой человек лет девятнадцати, и призвал горожан внимательно относиться к водителям такси, которым они доверяют свою жизнь и здоровье.

Пользователи, комментировавшие пост, возразили ему: «Проблема не в «Яндексе», а в водителях Пензы», «Не надо всех под одну гребенку. Есть аккуратные и адекватные водители. А дураков всегда хватало», «Да не суть сколько лет. Тут идет в первую очередь знание и человеческий фактор».

Видео Романа Шагурова, vk.com/penza_live.

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Гость|08.12.2019 11:24|

penzainform.ru писал(a):

А дураков всегда хватало»,
Надо сделать руководителей ответственными за своих водителей, вот тогда бы они смотрели кого принимать на работу.

Гость|08.12.2019 11:30|

Руководителей чаще контролировать нужно-кого они принимают на работу!Ведь перевозчики отвечают за жизнь и безопасность людей!

Гость|08.12.2019 11:51|

Никому не помешал же

Гость|08.12.2019 12:12|

Какой то заказ на Яндекс Такси - это происки проклятых конкурентов на некомфортных автотазах, которые дерут втридорога!

Гость|08.12.2019 12:21|

Да... Какой-то заказ....)))))) Что не авария - то Яндекс Такси..... Прямо заказ на них, едут и выслеживают этих бедолаг, чтобы им в бочину, в зад влететь, перевернуть их на перекрестке.

Гость|08.12.2019 12:25|

Гость|08.12.2019 12:12|

Какой то заказ на Яндекс Такси - это происки проклятых конкурентов на некомфортных автотазах, которые дерут втридорога!

Вы походу в "Яшках" работаешь...))) Заказ на Яндекс Такси. Это надо такое написать....)))) Конкуренты ездят по городу и ищут, как бы и где бы в бочину этим треклятым Яшкам вмонстрячить....)))

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