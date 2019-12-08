08.12.2019 | 10:57

Видеорегистратор пензенского автомобилиста зафиксировал неожиданный маневр водителя «Яндекс.Такси» на улице Володарского.

Кадры были сделаны в 22:58 в субботу, 7 декабря. Автомобиль автора видео двигался в сторону пересечения с улицей Кураева, когда внезапно из полосы встречного движения, что называется, прямо перед носом пензенца повернул таксомотор. Маневр чудом не закончился серьезной аварией.

«Подумайте, что спереди могли находиться вы и был бы гололед, я бы не смог затормозить и пассажиры получили бы переломы или еще что похуже», - возмутился автор ролика.

Мужчина отметил, что за рулем находился молодой человек лет девятнадцати, и призвал горожан внимательно относиться к водителям такси, которым они доверяют свою жизнь и здоровье.

Пользователи, комментировавшие пост, возразили ему: «Проблема не в «Яндексе», а в водителях Пензы», «Не надо всех под одну гребенку. Есть аккуратные и адекватные водители. А дураков всегда хватало», «Да не суть сколько лет. Тут идет в первую очередь знание и человеческий фактор».

Видео Романа Шагурова, vk.com/penza_live.