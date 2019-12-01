01.12.2019 | 10:33

В Пензе жильцы дома на улице Долгорукова нестандартно подошли к выносу мусора. Контейнером для пакетов с бытовыми отходами стал козырек подъезда.

Снимок стихийной свалки, образовавшейся там, появился в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 30 ноября. «Гражданам верхних этажей Шуиста», - подписал автор.

Комментировавших пост пензенцев возмутила безответственность жильцов, по вине которых возникла антисанитария. «Летом будут мухи, вонь, крысы, самим не противно ходить и лицезреть это?», «А ведь жаловаться будут на управляющую компанию, чтобы убрали, с претензией, что плохо работают», «Мусорные контейнеры в этом районе расположены рядом почти с каждым домом, две минуты ходьбы», «Это кем надо быть вообще, чтобы так делать? Ужас какой! Штрафовать за такое нещадно!» – высказали мнения они.

Горячее обсуждение вызвал вопрос о причине того, почему жители дома считают вынос мусора на подъездный козырек нормой.

«Это, должно быть, так называемый детдомовский дом. Сам ВВП прививал этим брошенным нормы морали и нравственности, правила поведения в обществе? Почему в других домах так не делают?» - задалась вопросом горожанка.

«В людях, да, есть часть проблемы, но и не надо обелять руководство», - ответил ей пользователь.

«То есть мусорят только маргинальные выходцы из детских домов. Наверное, кто мусорные мешки вдоль дороги с машин выбрасывает, тоже детдомовцы, и где «Росток», на другой стороне Суры, исключительно детдомовцы мусорят, а уж про берег Сурского – его весь оккупировали детдомовцы», - возразил им другой комментатор.

Фото Натана Касселя, vk.com/penza_live.