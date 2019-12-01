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Глас народа | На Шуисте в Пензе мусорным контейнером стал подъездный козырек

01.12.2019|10:33
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В Пензе жильцы дома на улице Долгорукова нестандартно подошли к выносу мусора. Контейнером для пакетов с бытовыми отходами стал козырек подъезда.

Снимок стихийной свалки, образовавшейся там, появился в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 30 ноября. «Гражданам верхних этажей Шуиста», - подписал автор.

Комментировавших пост пензенцев возмутила безответственность жильцов, по вине которых возникла антисанитария. «Летом будут мухи, вонь, крысы, самим не противно ходить и лицезреть это?», «А ведь жаловаться будут на управляющую компанию, чтобы убрали, с претензией, что плохо работают», «Мусорные контейнеры в этом районе расположены рядом почти с каждым домом, две минуты ходьбы», «Это кем надо быть вообще, чтобы так делать? Ужас какой! Штрафовать за такое нещадно!» – высказали мнения они.

Горячее обсуждение вызвал вопрос о причине того, почему жители дома считают вынос мусора на подъездный козырек нормой.

«Это, должно быть, так называемый детдомовский дом. Сам ВВП прививал этим брошенным нормы морали и нравственности, правила поведения в обществе? Почему в других домах так не делают?» - задалась вопросом горожанка.

«В людях, да, есть часть проблемы, но и не надо обелять руководство», - ответил ей пользователь.

«То есть мусорят только маргинальные выходцы из детских домов. Наверное, кто мусорные мешки вдоль дороги с машин выбрасывает, тоже детдомовцы, и где «Росток», на другой стороне Суры, исключительно детдомовцы мусорят, а уж про берег Сурского – его весь оккупировали детдомовцы», - возразил им другой комментатор.

Фото Натана Касселя, vk.com/penza_live.

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Гость|01.12.2019 11:52|

Похоже, в Пензе выброс мусора из окна - норма?!Минская, 23: под окнами горы мусора!

Гость|01.12.2019 11:53|

принудительная плата за мусор не решает проблему. Срач он в головах.

Гость|01.12.2019 12:00|

Рождённые по залёту получили право голоса ,а што с ним делать незнают

Гость|01.12.2019 12:06|

на шуисте голуби срут Шуист это название микрорайона а значит В микрорайоне Шуист или просто В Шуисте, также как В АрбековЕ В Терновке В Гидрострое итд хватит НАНАкать

Гость|01.12.2019 12:23|

Надо пройтись по квартирам которые над козырьком. За первый раз штраф тысяч 100 либо работы по уборке улиц месяца на 3. На второй штраф тысяч 500 и чистку сортиров на год. Если и потом не поймут отбирать их холупы и выселять километров зв 150 от от города, благо деревней заброшенных и мертвых много. Обеспечить только самым минимальным набором чтобы с голода не подохли. Выживут хорошо, а нет - туда этому быдлосброду и дорога

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