28.11.2019 | 19:01

Жителей Пензы позабавил неизвестный объект, пролетевший над городом вечером в четверг, 28 ноября.

Один из очевидцев прислал фотографии светящегося нечто в редакцию портала «ПензаИнформ». Кроме того, похожие снимки и видео буквально заполонили местные группы в соцсети «Вконтакте». По словам интернет-пользователей, они видели объект над Спутником, Шуистом, Ахунами.

В комментариях люди стали делиться ироническими предположениями, что это могло быть.

Большая часть шуток предсказуемо оказалась связана с жителями других планет: «НЛО дальний включил. Еще и на ксеноне!», «Десептикон прилетел 100%», «Гуманоиды проверяют почву», «Галактическая империя атакует», «Ракета с Нибиру», - написали пензенцы.

Вспомнили и о вымышленных персонажах: «Бэтмена вызывают», «Карлсон лампочки сменил», «Ой темнота… Это Рон Уизли летит на своей машине в Хогвартс».

Не обошлось и без главной в России теме для шуток: «Это метеориты, которые делают дыры в асфальте».

В числе серьезных – предположения о том, что это мог быть вертолет или «Тополь-М», запущенный на учениях в Астраханской области или Байконуре.

При этом отдельные горожане слышали звук взрыва, другие - нет. Кроме того, участники групп написали, что подобное явление было замечено в Самаре, Саратове и Тольятти.

«Скажем нет панике, РЕН ТВ во всем разберется», - посоветовал один из пользователей.

Фото Дарьи Лабуткиной.