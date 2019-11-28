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Глас народа | В Интернете посмеялись над объектом, замеченным в небе над Пензой

28.11.2019|19:01
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Жителей Пензы позабавил неизвестный объект, пролетевший над городом вечером в четверг, 28 ноября.

Один из очевидцев прислал фотографии светящегося нечто в редакцию портала «ПензаИнформ». Кроме того, похожие снимки и видео буквально заполонили местные группы в соцсети «Вконтакте». По словам интернет-пользователей, они видели объект над Спутником, Шуистом, Ахунами.

В комментариях люди стали делиться ироническими предположениями, что это могло быть.

Большая часть шуток предсказуемо оказалась связана с жителями других планет: «НЛО дальний включил. Еще и на ксеноне!», «Десептикон прилетел 100%», «Гуманоиды проверяют почву», «Галактическая империя атакует», «Ракета с Нибиру», - написали пензенцы.

Вспомнили и о вымышленных персонажах: «Бэтмена вызывают», «Карлсон лампочки сменил», «Ой темнота… Это Рон Уизли летит на своей машине в Хогвартс».

Не обошлось и без главной в России теме для шуток: «Это метеориты, которые делают дыры в асфальте».

В числе серьезных – предположения о том, что это мог быть вертолет или «Тополь-М», запущенный на учениях в Астраханской области или Байконуре.

При этом отдельные горожане слышали звук взрыва, другие - нет. Кроме того, участники групп написали, что подобное явление было замечено в Самаре, Саратове и Тольятти.

«Скажем нет панике, РЕН ТВ во всем разберется», - посоветовал один из пользователей.

Фото Дарьи Лабуткиной.

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Гость|28.11.2019 19:22|

Продам свежий метеорит! Дорого.

Гость|28.11.2019 19:39|

Пензенская область, р.п. Лунино тоже видели.

Гость|28.11.2019 19:43|

ветролет инфа 146%

Гость|28.11.2019 19:48|

А метеорит крупный?

Гость|28.11.2019 19:49|

Пост вокруг да около. Таких комментариев насмотрелся. Может кто-то объснит. Что это такое?

Гость|28.11.2019 19:56|

Мы не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое, то мы бы знали что это такое. Мы не знаем что это такое.

Гость|28.11.2019 20:16|

Это был испытательный пуск ракеты "Тополь", 28 ноября ракета была запущена с Капустина Яра в Астраханской области в сторону Казахстана. Расходимся.

Гость|28.11.2019 20:20|

Эт Иван в космос летит на отдых

Гость|28.11.2019 20:24|

А кто-нибудь может заменить мне сальник?

Гость|28.11.2019 20:24|

Папье-маше Иван,запустил свой волан.

Гость|28.11.2019 20:26|

Мотя гиперболойд имени Ковалевской запустил, на марс полетел

Имя: Гость
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