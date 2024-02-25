Пензячка потеряла 50 000 рублей после получения скидочного купона

25.02.2024 | 10:14

55-летняя жительница Пензы поверила электронному письму со скидочным купоном на бытовую технику и потеряла значительную сумму.

Сообщение горожанка получила от интернет-магазина. Женщина решила воспользоваться предложением купить телевизор с большой скидкой и перешла по ссылке.

Выбрав понравившуюся модель, она ввела реквизиты банковской карты и оплатила заказ. Чуть позже пензячка захотела уточнить детали и позвонила в интернет-магазин, но сотрудники неприятно удивили женщину: выяснилось, что никакого заказа они не получали.

«Заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Ущерб составил более 50 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности граждан, причастных к преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы.