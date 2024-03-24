Девочка лишила бабушку денег ради покупки виртуальных монет

24.03.2024 | 10:16

В Каменском районе девочку, увлеченную онлайн-играми, обманули мошенники. Она перечислила на неизвестный счет сбережения бабушки.

Согласно материалам дела, в полицию обратилась 54-летняя сельчанка. Женщина рассказала, что с ее карты исчезли почти 15 000 рублей.

Выяснилось, что накануне телефоном сельчанки пользовалась внучка. Девочка играла в онлайн-игру, а после приняла звонок от неизвестного мужчины. Он предложил купить виртуальные монеты, которые можно использовать в игре.

Девочка согласилась и стала действовать по инструкции звонившего: открыла мобильное приложение банка и перевела деньги на указанный счет.

«После всех финансовых операций собеседник перестал выходить на связь, покупка монет не состоялась. Вскоре внучка рассказала бабушке о произошедшем», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников.