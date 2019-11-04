04.11.2019 | 13:34

В Саратов привезли клены из Пензы. Об этом сообщила горожанка Ольга Бакуткина в группе «Жить здесь!» социальной сети Facebook.

Деревья высадят на проспекте Кирова, где в настоящий момент ведутся работы по благоустройству. По словам Ольги, этим займутся специалисты организации «Геометрия озеленения».

Другой пользователь уточнил, что саженцев 115.

«Лишь бы про трубы не вспомнили через месяц!», «Надеемся, что все получится и весной они зазеленеют нам на радость», - написали под постом жители Саратова.

Фото Ольги Бакуткиной, facebook.com/groups/aborigine64.