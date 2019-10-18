Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 окт 2019|18:18
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Глас народа | В Пензе найдена погибшей еще одна крупная сова

18.10.2019|16:39
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В пятницу, 18 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра.

«У дома № 3 на улице Толстого при входе во двор со стороны дороги лежит крупная мертвая сова. Ребенок, увидев ее, очень расстроился, да и мне жалко птицу», - рассказала горожанка.

По ее словам, мертвую сову жители дома заметили в этот же день.

Женщина сфотографировала несчастное пернатое и прислала в редакцию снимки. По ним можно предположить, что погибшее пернатое - крупная неясыть из семейства совиных.

Ранее сообщалось, что еще одна неясыть была найдена мертвой в районе СНТ «Пригородное» на окраине Пензы. Специалисты установили, что причиной ее гибели стал удар электротоком, полученный на ЛЭП.

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Дмитрий Н. Мотовилов|18.10.2019 17:01|

Это сумасшедший дом. На СНТ готовят штраф за отсутствие ограждений ЛЭП от птиц.

Гость|18.10.2019 17:04|

Что то у Пенза информ болезненное внимание к совам. В природе и рядом с человеком гибнет ежедневно много птиц, зверей, рыб и пресмыкающихся. Вы теперь о каждой тваре новости писать будете? У меня вон мышь в подполе сдохла, приезжайте расскажу, новость будет огонь!

Гость|18.10.2019 17:42|

Мышей травленых едят

Гость|18.10.2019 17:46|

Я вчера вечером живую кенгуру видел. Она вильнула хвостом и скрылась в соседнем подъезде.

Гость|18.10.2019 17:46|

Ой, беда! И как дальше жить?

Имя: Гость
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