В пятницу, 18 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра.
«У дома № 3 на улице Толстого при входе во двор со стороны дороги лежит крупная мертвая сова. Ребенок, увидев ее, очень расстроился, да и мне жалко птицу», - рассказала горожанка.
По ее словам, мертвую сову жители дома заметили в этот же день.
Женщина сфотографировала несчастное пернатое и прислала в редакцию снимки. По ним можно предположить, что погибшее пернатое - крупная неясыть из семейства совиных.
Ранее сообщалось, что еще одна неясыть была найдена мертвой в районе СНТ «Пригородное» на окраине Пензы. Специалисты установили, что причиной ее гибели стал удар электротоком, полученный на ЛЭП.
Это сумасшедший дом. На СНТ готовят штраф за отсутствие ограждений ЛЭП от птиц.