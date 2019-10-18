18.10.2019 | 16:39

В пятницу, 18 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра.

«У дома № 3 на улице Толстого при входе во двор со стороны дороги лежит крупная мертвая сова. Ребенок, увидев ее, очень расстроился, да и мне жалко птицу», - рассказала горожанка.

По ее словам, мертвую сову жители дома заметили в этот же день.

Женщина сфотографировала несчастное пернатое и прислала в редакцию снимки. По ним можно предположить, что погибшее пернатое - крупная неясыть из семейства совиных.

Ранее сообщалось, что еще одна неясыть была найдена мертвой в районе СНТ «Пригородное» на окраине Пензы. Специалисты установили, что причиной ее гибели стал удар электротоком, полученный на ЛЭП.