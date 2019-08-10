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Глас народа | Пензячку возмутил пассажир маршрутки, занявший два сиденья

10.08.2019|13:59
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Фото пензенца, с комфортом расположившегося в маршрутке № 55, вызвало у горожан противоречивую реакцию.

Снимок молодого человека, который пристроил босую ногу на противоположное сиденье, разместила в соцсети Instagram подписчица группы. «Хорошо, что тапок снял», - с сарказмом заметил один из пользователей.

Большинство комментаторов осудило горожанку за то, что она не сделала замечание забывшему о приличиях пассажиру. «Из серии: не могу сказать в лицо, лучше дома напишу, так безопаснее», «Ну если что-либо не устраивает, скажите это в лицо человеку», «По ушам надо было дать», - написали они.

Прочих поразила «борзость» молодого пензенца, которой «нет предела».

«Водитель, походу. Сидит вспоминает былые времена», - поделился шутливым предположением пользователь.

Фото penza_info58, instagram.com

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Гость|10.08.2019 14:14|

а писать-то зачем мог-бы и сам разобраться с быдлом

Гость|10.08.2019 14:20|

Колхозан прихуевший. Быдло. В Адидасе.

Гость|10.08.2019 14:20|

Что такое "борзость"? Я русский язык знать плохо.

Гость|10.08.2019 14:24|

Скорее всего, человек больной, нога или спина. Может икроножную мышцу сводит судорогой или что ещё. Инвалид короче, не надо осуждать.

Гость|10.08.2019 14:42|

Колхозан из спутника.

Гость|10.08.2019 14:47|

Инвалид на голову!Посади свинью за стол она и ноги на стол!Сколько невоспитанных людей любящих только себя;

Гость|10.08.2019 14:49|

А че маршрутка пустая? Это фейк и постановка.

Имя: Гость
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