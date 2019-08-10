10.08.2019 | 13:59

Фото пензенца, с комфортом расположившегося в маршрутке № 55, вызвало у горожан противоречивую реакцию.

Снимок молодого человека, который пристроил босую ногу на противоположное сиденье, разместила в соцсети Instagram подписчица группы. «Хорошо, что тапок снял», - с сарказмом заметил один из пользователей.

Большинство комментаторов осудило горожанку за то, что она не сделала замечание забывшему о приличиях пассажиру. «Из серии: не могу сказать в лицо, лучше дома напишу, так безопаснее», «Ну если что-либо не устраивает, скажите это в лицо человеку», «По ушам надо было дать», - написали они.

Прочих поразила «борзость» молодого пензенца, которой «нет предела».

«Водитель, походу. Сидит вспоминает былые времена», - поделился шутливым предположением пользователь.

Фото penza_info58, instagram.com