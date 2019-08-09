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Глас народа | Пензячка пожаловалась на будущую парковку у детсада на ГПЗ

09.08.2019|11:50
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Жительница улицы Ново-Казанской в микрорайоне ГПЗ Екатерина пожаловалась на будущую парковку рядом с детским садом № 57 «Матрешка». Свое сообщение она разместила в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 9 августа.

«У нас в районе появилась площадка, на которой дети катаются на самокатах, велосипедах, роликах; кто рисует, кто просто бегает. Вечером здесь вообще много детей. При этом дети и родители чувствуют себя спокойно, так как рядом нет проезжающих машин. Детям очень нравится это место для отдыха», - написала она.

Но идиллии скоро придет конец, посетовала Екатерина.

«Эта площадка предусмотрена в ближайшем будущем под автостоянку. Мало того что она находится в метре от детского сада и наши детки будут дышать этим воздухом, у них, получается, отнимут место для отдыха», - возмутилась женщина.

Горожанка сочла, что если привлечь внимание общественности к проблеме, то, возможно, ее удастся как-то урегулировать.

Фото и видео Екатерины Базеевой-Базаровой, vk.com/penza_live.

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Гость|09.08.2019 12:08|

лучше б сделали парковку

Гость|09.08.2019 12:26|

что-то не устраивает? ВАЛИТЕ В ЗАРЮ!

тут вам никто ничего не должен!

Гость|09.08.2019 12:28|

penzainform.ru писал(a):

она находится в метре от детского сада и наши детки будут дышать этим воздухом
вали ка ты в свой колхоз! Чтобы твои личинки там навозом дышали, а не выхлопными газами!

Гость|09.08.2019 12:40|

Детям нужен лес, природа, чистый воздух а не благоухающий асфальт!

Имя: Гость
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