09.08.2019 | 11:50

Жительница улицы Ново-Казанской в микрорайоне ГПЗ Екатерина пожаловалась на будущую парковку рядом с детским садом № 57 «Матрешка». Свое сообщение она разместила в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 9 августа.

«У нас в районе появилась площадка, на которой дети катаются на самокатах, велосипедах, роликах; кто рисует, кто просто бегает. Вечером здесь вообще много детей. При этом дети и родители чувствуют себя спокойно, так как рядом нет проезжающих машин. Детям очень нравится это место для отдыха», - написала она.

Но идиллии скоро придет конец, посетовала Екатерина.

«Эта площадка предусмотрена в ближайшем будущем под автостоянку. Мало того что она находится в метре от детского сада и наши детки будут дышать этим воздухом, у них, получается, отнимут место для отдыха», - возмутилась женщина.

Горожанка сочла, что если привлечь внимание общественности к проблеме, то, возможно, ее удастся как-то урегулировать.

Фото и видео Екатерины Базеевой-Базаровой, vk.com/penza_live.