07.08.2019 | 16:31

В среду, 7 августа, пензенец поделился с пользователями Сети своими опасениями относительно фонарного столба на Арбековском путепроводе.

«Столб сильно накренился над дорогой на путепроводе от «Ленты» в сторону улицы 8 Марта! Осторожней», - предупредил всех человек, пожелавший остаться неизвестным.

«Уже не первый день так», «Месяц точно уже как», «Он с зимы так. Когда в него авто заехал))», - ответили ему комментаторы.

Покосившиеся опоры не раз становились предметом обсуждения и поводом для беспокойства. Два года назад на одном небольшом участке на улице Лядова равновесие потеряли сразу пять столбов. Люди с ужасом ждали, в какую же сторону их притянет. Тогда директор департамента ЖКХ пообещал в буквальном смысле выправить ситуацию.

На проспекте Строителей в июле того же 2017 года фонарь все-таки рухнул - во дворе дома № 25. Перед этим аналогичный случай произошел рядом с домом № 53. Никто из людей не пострадал.