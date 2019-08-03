В субботу, 3 августа, на улице Аустрина в Пензе случилось ДТП с участием двух автомобилей.
Как сообщил очевидец последствий аварии, перед мясокомбинатом ВАЗ въехал в грузовик. «Время 8:47», - отметил он.
По неофициальной информации, пострадавших в ДТП нет, случившееся не вызвало затор.
«Сейчас не зима, почему не останавливаются вовремя?» - задался вопросом пользователь, прокомментировавший фотографию с места инцидента. Отвечавшие ему пользователи предположили, что дело в невнимательности водителя.
Фото vk.com/sova_penza.
Добрый день. Эта новость слизана с совы в контакте и авария эта у мясокомбината. Заголовок поменяйте пожалуйста