03.08.2019 | 19:24

Вечером в субботу, 3 августа, ДТП, случившееся на пересечении улиц Пензенской и Правды в Кузнецке, позабавило горожан.

Фото с места аварии появились в социальных сетях. На них запечатлена «Волга», въехавшая в ларек на остановочном павильоне. От удара снесло двери и выбило стекла.

«За сдачей вернулся?», «Сиги не продали», «С макавто перепутал», - начали выдвигать шутливые версии причин ЧП комментаторы.

Одни восхитились тем, как «ровно заехал» водитель. Другие нашли повод проявить остроумие. «Навстречу успеху», «Написано ж «Толкай», он и толкнул», «Я думала, только в Дагестане такое можно увидеть», - заметили они.

По словам одного из пользователей, подобное ДТП случается не в первый раз. «Туда часто залетают, бедный магазинчик», - написал мужчина.

Очевидец аварии описал, как все случилось: водитель решил уйти от столкновения, однако песок на обочине помешал ему затормозить, и в итоге автомобиль врезался в ларек.

По неофициальной информации, пострадавших в ДТП нет.

Фото 1 vk.com/podslushanokuzneck, фото 2 Андрея Борисова, vk.com/podslushanokuzneck.