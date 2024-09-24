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Криминал

На главу Бессоновского района завели уголовное дело

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23 сентября в отношении главы Бессоновского района Александра Воронкова было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во вторник, 24 сентября.

Воронков будет уволен с должности. Дело на него возбудил отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Пензенской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

Сейчас проводится комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств.

«Хочу напомнить: я предупреждал, в том числе и публично, что все вопросы, связанные с его земельными делами в районе, закончатся для него плачевно. Два предупреждения делал ему и главе Пензенского района Белову. Это был выбор Александра Геннадьевича, он меня не услышал соответствующим образом», - заявил губернатор.

Олег Мельниченко призвал глав муниципальных образований «учесть опыт господина Воронкова».

«Все эти нарушения я покрывать не собираюсь. Дискредитировать своими действиями органы местного самоуправления и органы государственной власти не позволю», - подчеркнул он.

По словам губернатора, аналогичная ситуация складывалась в Пензенском районе, после чего он принял решение сменить там главу. «Как будут развиваться события дальше - компетенция уже правоохранительных органов», - добавил он.

Видео из телеграм-канала Олега Мельниченко.

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Источник — фото администрации Бессоновского района
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