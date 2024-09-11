Глава Пензенского района Игорь Белов оставил пост

11.09.2024 | 09:34

Игорь Белов оставил пост главы Пензенского района. Его последним рабочим днем стал вторник, 10 сентября. Эту информацию PenzaInform.ru подтвердили в администрации района.

Исполняющим полномочия назначен Вадим Каюков (заместитель главы).

С сайта администрации уже исчезли биография и приветственное слово предыдущего руководителя.

Игорь Белов был начальником областного управления Росгвардии. В феврале 2021-го полковника полиции освободили от исполнения обязанностей руководителя силового ведомства. Летом того же года он возглавил Пензенский район.

Предыдущий глава районной администрации Сергей Козин был задержан 24 марта 2021 года. Суд признал его виновным в получении трех взяток в крупном размере. Козина приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.