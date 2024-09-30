Экс-министр Сергей Балакин назначен на новую должность

30.09.2024 | 14:25

Бывший министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин назначен исполняющим полномочия главы Пензенского района. Информация об этом появилась на официальном сайте органа местного самоуправления.

О том, что предыдущий руководитель района Игорь Белов оставил свой пост после трех лет работы, стало известно 10 сентября.

Чуть позже на совещании в региональном правительстве губернатор Олег Мельниченко обмолвился, что делал ему предупреждение, после чего принял решение сменить главу.

«Как будут развиваться события дальше - компетенция уже правоохранительных органов», - добавил он тогда.

Сергей Балакин родился в 1968 году в г. Рассказово Тамбовской области, много лет работал в различных структурах Саратовского региона. С 2021 года являлся министром цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

На период его руководства ведомством выпало обновление подвижного состава общественного транспорта и изменение маршрутной сети в рамках реформы.