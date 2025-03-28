В Пензе депутата Падалкину лишили права выступать на сессии

28.03.2025 | 10:49

Депутата Пензенской городской думы Елену Падалкину лишили права выступать на сессии в пятницу, 28 марта. Этот вопрос был первым в повестке.

Ранее комиссия по этике рассмотрела соответствующее обращение народного избранники Алексея Савичева и рекомендовала принять данное решение.

На сессии, перед голосованием, Елена Падалкина попросила слово. «Даже по закону о местном самоуправлении нельзя привлечь депутата за высказанное мнение и его позицию. Однако Пензенская городская дума почему-то решила поставить себя выше закона. Решение, которое вы сейчас будете принимать, основано на субъективном мнении депутата Савичева. Но депутат Савичев не эксперт и не лингвист, у него нет на руках судебного решения, в котором сказано о том, что я допустила в своих высказываниях клевету, оскорбление или унижение чести и достоинства. Сейчас «Пензгорстройзаказчик» обратился в суд, и можно было бы дождаться решения суда, но вы этого не стали делать. Если мы выиграем суд, то я хотела бы услышать извинения за ваше поведение», - заявила она.

Елена Падалкина обвинила коллег в том, что они не хотят видеть очевидное и наказывают ее за мнение и позицию. «Но проблема не во мне. Вы, конечно, можете заткнуть мне рот, это становится нормой в этом созыве городской думы, когда депутатам нельзя выступать и нельзя озвучивать свою позицию. В этом основная проблема - что вы не хотите слышать других людей. Вы встали на скользкую дорожку. Мне странно слышать от некоторых депутатов рассуждения о чести, достоинстве, этике, морали. Вы судите меня за якобы несоблюдение этических норм. А судьи кто? Депутаты Пензенской городской думы - образцы честности и порядочности?» - поинтересовалась она.

Падалкина предположила, что «кому-то просто нравится измываться над бедными женщинами»: «Измываетесь надо мной, пытаясь лишить меня права выступать на сессии? Такое происходит впервые в истории Пензенской городской думы. Сегодня вы чините произвол, потому что вас большинство...»

Закончить ей не дали, поскольку по регламенту выступление на сессии не может длиться больше 2 минут. После этого депутаты проголосовали и лишили Елену Падалкину слова. Она пыталась продолжать говорить, но председатель гордумы Денис Соболев предупредил, что в таком случае ее попросят выйти.

На сессии гордумы, которая состоялась 28 февраля, Падалкину упрекнули за устные и письменные высказывания в адрес АО «Пензгорстройзаказчик».

Тему тогда открыл депутат Алексей Савичев, который зачитал письмо от жительницы округа, где она возмущалась информацией, распространяемой Еленой Падалкиной. В обращении говорилось следующее: «Я и мой брат - собственники квартир в доме на улице Измайлова. Опишу состояние этих квартир: жилой дом на 4 квартиры, деревянный, барачного типа, постройки до 1950 года, со временем стены дома просели, крыльцо накренилось, шиферная крыша прохудилась... В этих условиях мы жили последние десятилетия, пока жителям нашего района не предложили участие в программе комплексного развития территорий. Мы все, естественно, согласились.

Расселением и застройкой территории занимался «Пензгорстройзаказчик». Сотрудники данной организации связались с нами и предложили несколько вариантов расселения, мы выбрали 2 из них. По 1 квартире мы получили денежную компенсацию, и сотрудники организации помогли нам купить за счет этой компенсации квартиру в хорошем доме, там, где бы хотели, на улице Ладожской. По второй квартире мы решили сделать договор купли-продажи и заключили договор долевого участия с тем же застройщиком в достраиваемом им доме в Арбекове.

Вместе с тем сейчас в сети Интернет и в телеграм-каналах, в том числе с подачи депутата гордумы Падалкиной Елены Романовны, я периодически вижу информацию о том, что застройщик якобы как-то там принуждает, пугает, заставляет, обманывает и так далее. Я крайне не согласна и возмущена этой информацией, так как это не соответствует действительности, мой случай - пример тому. Прошу разобраться в сложившейся ситуации, принять меры к восстановлению справедливости и недопущению распространения ложной информации среди людей».

Зачитав текст, Савичев поинтересовался у Падалкиной, есть ли у нее конкретные примеры оспаривания сделок по причине обмана и юридически подтвержденные факты угроз от застройщика в адрес жителей.

«К нам обратились жители, и, если вы посмотрите, в телеграм-канале есть видео. Но, возможно, там подставные лица? Мы где-то их нашли, и нам все это говорят, а у вас - реальный человек», - ответила депутат.

«С каких пор не подтвержденная никем информация дает основания к оскорблению в адрес организации и должностных лиц?» - возмутился Алексей Савичев.

Спор попытался прервать депутат Владимир Мутовкин, отметив, что гордума не место для разборок и подобные вопросы стоит решать не здесь.

«Ну давайте мы не будем хотя бы перебивать коллег», - вмешался председатель думы Денис Соболев.

Савичев поинтересовался у Падалкиной, готова ли она извиниться за свои слова, если информация не будет подтверждена официально. «Готова, а вы можете со мной пойти и у жителей поинтересоваться, что им предлагает «Пензгорстройзаказчик», - отреагировала та.

У Елены Падалкиной спросили, действительно ли ей и ее мужу поступали угрозы после публикаций о «Пензгорстройзаказчике», и если да, то обращалась ли она в полицию. Депутат заявила, что угрозы были, но заявление она не писала.

«Возможно, у женщины, которая обратилась [к Савичеву], есть средства заплатить какую-то долю. Бабушки, которые к нам обратились, - у них нет средств доплатить. Они живут на крохотную пенсию, и им говорят: съезжайте, не съедете до июля - мы вас снесем. Это нормальное отношение?» - высказалась Падалкина.

Дискуссию завершил Денис Соболев. «Речь идет о деятельности муниципального предприятия, причем одного из немногих, а может быть, единственного, которое приносит серьезный доход в бюджет Пензы: по итогам 2024 года - более 60 млн рублей. Я не присутствовал при разговоре Елены Романовны с людьми, на которых она ссылается, но в соответствии с положением об этике депутатов Пензенской городской думы депутат в своих выступлениях, живых, в сети Интернет, обязан использовать только проверенную и достоверную информацию. Когда мы на основании разговоров, не подтвержденных ничем, если я правильно услышал, делаем некие выводы и ставим под сомнение репутацию организации муниципальной, которая приносит прибыль в бюджет Пензы, о котором все пекутся, подобные вещи, разговоры, информация наносят прямой ущерб деловой репутации организации нашей с вами. Муниципальной, которая может из-за этого понести ущерб финансовый, а вслед за ней финансовый ущерб понесет город Пенза. Чтобы употреблять выражения «бандитские методы», «хамское отношение», у вас должны быть веские основания», - предупредил он Елену Падалкину.