Депутата Падалкину лишили права выступать до конца года

25.04.2025 | 10:22

Депутата Пензенской городской думы Елену Падалкину лишили права выступления на 8 сессиях, то есть до конца 2025 года. Такое решение было принято в пятницу, 25 апреля.

Поводом для рассмотрения вопроса стало обращение других народных избранников с жалобой на выступление Елены Падалкиной на сессии 28 марта, в котором, по их мнению, она оскорбила коллег.

Перед тем как принять решение, Падалкиной дали слово. Она заявила, что в думе, по ее глубокому убеждению, творится полное беззаконие и в отношении нее идет травля.

«Вы лишаете меня права голоса за то, что я говорю правду», - подчеркнула она.

За лишение права выступать на сессиях проголосовали 25 депутатов, против - 1.

Ранее Елену Падалкину лишили права выступать на сессии 28 марта. В комиссию по этике обратился депутат Алексей Савичев - после высказываний Падалкиной в адрес АО «Пензгорстройзаказчик» и последовавшей за ними дискуссии на сессии 28 февраля.