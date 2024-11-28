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Политика

Утвержден начальник управления муниципального имущества Пензы

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Елену Веселову утвердили в должности начальника управления муниципального имущества Пензы. В новом качестве она приступила к своим должностным обязанностям со среды, 27 ноября.

С конца октября Веселова являлась и. о. руководителя структуры.

«Елена Александровна имеет два высших образования. В 1992 году она окончила Пензенский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектор». В 1999 году - Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию, получив диплом экономиста.

С 1992 по 1998 год работала главным архитектором Железнодорожного района Пензы, с 1998-го по 2001-й - начальником отдела подготовки исходных данных для проектирования в главном управлении градостроительства и архитектуры Пензы.

С 2001 по 2004 трудилась в Министерстве государственного имущества Пензенской области в качестве специалиста. С 2004 по 2011 год - в территориальном управлении Федерального агентства по управлению госимуществом на должностях начальников отделов, к полномочиям которых относились вопросы земельных отношений, приватизации и работы с учреждениями и предприятиями.

С 2011 по 2024 руководила отделом учета и распоряжения областным имуществом и аренды в министерстве государственного имущества Пензенской области. Воспитывает дочь», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

До Елены Веселовой УМИ на протяжении нескольких месяцев руководила Надежда Гончарова, вышедшая из заместителей.

В конце сентября губернатор Олег Мельниченко потребовал детально изучить деятельность ряда муниципальных предприятий Пензы и принять кадровые решения в отношении руководящего состава для наведения порядка.

25 октября председатель гордумы Денис Соболев при обсуждении судьбы МУП «Пензенские бани» сообщил, что оргвыводы сделаны и все, кто занимался руководством и координацией работы предприятия, уволены.

«Начиная с руководителя МУПа, начальника управления муниципальным имуществом и заместителя главы администрации Пензы по экономике. Ни одного из этих людей в администрации больше нет», - заявил он тогда.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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