Назначен новый заместитель министра здравоохранения Пензенской области

Тихон Михайлович Панюхин назначен заместителем министра здравоохранения Пензенской области. Губернатор подписал соответствующее распоряжение в понедельник, 9 сентября.
«Нового заместителя руководителя ведомства членам регионального кабинета министров представили на заседании правительства», - сообщили в правительстве.
Тихону Панюхину 41 год, он родился в Пензе, имеет высшее образование.
В течение 6 лет был заместителем главы администрации Ленинского района. Затем 2,5 года являлся директором областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.
В конце августа новый заместитель появился у министра физической культуры и спорта. Им стал Дмитрий Брюханов.