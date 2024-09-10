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Политика

Назначен новый заместитель министра здравоохранения Пензенской области

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Тихон Михайлович Панюхин назначен заместителем министра здравоохранения Пензенской области. Губернатор подписал соответствующее распоряжение в понедельник, 9 сентября.

«Нового заместителя руководителя ведомства членам регионального кабинета министров представили на заседании правительства», - сообщили в правительстве.

Тихону Панюхину 41 год, он родился в Пензе, имеет высшее образование.

В течение 6 лет был заместителем главы администрации Ленинского района. Затем 2,5 года являлся директором областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.

В конце августа новый заместитель появился у министра физической культуры и спорта. Им стал Дмитрий Брюханов.

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Источник — фото областного правительства
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