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Политика

За два дня выборов Президента РФ явка на участки составила 66,1%

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В субботу, 16 марта, в 20:00 завершился второй день выборов Президента России. Как сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков, по итогам двух дней голосования явка на территории Пензенской области составила 66,1%. Процесс проходит в штатном режиме.

За два дня выборов Президента РФ явка на участки составила 66,1%

Накануне, в пятницу, явка в регионе составила 39,94%, проголосовали 397 785 человек.

За два дня выборов Президента РФ явка на участки составила 66,1%

В 8:00 воскресенья, 17 марта, 978 избирательных участков вновь распахнут двери, чтобы те, кто не успел изъявить свою волю за два дня, сделали это на третий. Так же, как в пятницу и субботу, проголосовать можно будет до 20:00. Для тех, кто не знает, где находится их избирательный участок, инструкция размещена здесь.

За два дня выборов Президента РФ явка на участки составила 66,1%

Чтобы отдать голос за кандидата, при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

За два дня выборов Президента РФ явка на участки составила 66,1%

Фамилии кандидатов в президенты в бюллетенях располагаются в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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