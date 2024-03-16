В Пензенской области проходит второй день президентских выборов

В субботу, 16 марта, в Пензенской области проходит второй день выборов Президента РФ.
Избирательные участки - их в регионе 978 - открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Чтобы отдать голос за кандидата, при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Фамилии кандидатов в президенты в бюллетенях располагаются в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
На 1 января 2024 года численность избирателей в регионе составила 1,014 млн человек. В голосовании намерены принять участие 80%.
На 20:00 пятницы, 15 марта, в Пензенской области явка на выборы составила 39,94%, проголосовали 397 785 человек.
Для тех, кто не знает, где находится их избирательный участок, инструкция размещена здесь.
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