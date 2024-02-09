Сетевое издание|18+|Пятница|9 фев 2024|17:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Утвержден текст бюллетеня для голосования на выборах президента

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ЦИК России утвердила текст, который будет размещен в избирательном бюллетене для голосования на выборах Президента РФ.

«Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах; если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней», - перечислили в ЦИК России.

Кандидаты будут располагаться в бюллетене в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Утвержден текст бюллетеня для голосования на выборах президента

Им отведут одинаковые по площади части бюллетеня, разделенные прямой линией черного цвета.

Всего избирательными комиссиями будет напечатано 113 574 550 избирательных бюллетеней. Из них 112 676 600 распределят между регионами России, а остальные используют на участках, образованных на территории Байконура и за пределами Российской Федерации.

В Пензенской области, по данным местного избиркома, численность избирателей на 1 января 2024 года составила 1,014 млн человек.

Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 - ЦИК России
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте