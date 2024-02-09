Утвержден текст бюллетеня для голосования на выборах президента

09.02.2024 | 14:50

ЦИК России утвердила текст, который будет размещен в избирательном бюллетене для голосования на выборах Президента РФ.

«Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах; если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней», - перечислили в ЦИК России.

Кандидаты будут располагаться в бюллетене в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Им отведут одинаковые по площади части бюллетеня, разделенные прямой линией черного цвета.

Всего избирательными комиссиями будет напечатано 113 574 550 избирательных бюллетеней. Из них 112 676 600 распределят между регионами России, а остальные используют на участках, образованных на территории Байконура и за пределами Российской Федерации.

В Пензенской области, по данным местного избиркома, численность избирателей на 1 января 2024 года составила 1,014 млн человек.

Голосование будет проходить 15, 16 и 17 марта.