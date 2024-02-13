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Политика

В Пензенской области перед выборами постучатся в каждый дом

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С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий проведут поквартирный и подомовый обход избирателей. Цель их визита - рассказать о сроках, времени, месте и формах голосования, уточнить список избирателей и вручить просветительские материалы.

Для того чтобы не задерживать респондентов, будет использоваться мобильное приложение с анкетой в электронном виде.

«Член УИК не отнимет у вас много времени: придет, расскажет, уточнит», - заверили в региональном избиркоме.

Проект «ИнформУИК» реализуется впервые. Жителей муниципалитетов заранее предупреждают о грядущем обходе.

Так, в Кузнецке в нем будут участвовать 175 членов участковых комиссий, прошедших специальное обучение. В будние дни они будут наносить горожанам визиты с 17:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 20:00.

«Узнать члена УИК вы сможете по наличию накидки с логотипом выборов и бейджа, на котором указано его имя, с синей печатью и подписью председателя комиссии. У членов УИК также будет телефон с мобильным приложением «ИнформУИК», - объяснили в администрации Кузнецка.

В Заречном уточнили, что визит займет около трех минут. Предъявлять какие-либо документы (например, паспорт) не нужно. Как пишет портал Zarpressa.ru, горожане могут уточнить свои данные, а также Ф. И. О. и даты рождения других людей, проживающих в квартире. Это нужно, чтобы выверить списки.

Выборы Президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетень будут включены имена четырех кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова.

Ранее жителей Пензенской области предупредили о мошенничестве с опросом к выборам Президента РФ. Жертвам предлагают ответить на вопросы за вознаграждение в размере 2 500 рублей. Для этого нужно скачать фейковое мобильное приложение с поддельного магазина. В программе замаскирован Android-троян, с помощью которого со счета спишутся деньги.

Также стало известно, что в Пензенской области проведут исследования общественного мнения в преддверии выборов Президента РФ. Предполагается провести два социологических опроса по 10 400 анкет (первый - о ситуации в области и стране, второй - о социальном самочувствии и оценке итогов выборов) и 2 фокусированных групповых интервью (по 20 фокус-групп). Стоимость работ оценивается в 10 миллионов рублей. Итоги должны быть подведены до 25 мая.

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